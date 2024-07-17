Реклама
Прямой эфир

В Минсельхозе заявили о росте сбора урожая овощей почти на 20%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По данным органов управления АПК регионов, на 12 июля овощей открытого грунта собрано 255,7 тыс. т, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали «Известиям» в Минсельхозе.

Урожай быстрее: в России вопреки сезонности дорожает плодоовощная продукция
С чем связана такая ситуация и как она отразится на инфляции

«Темпы производства овощей защищенного грунта также выше прошлогодних: по состоянию на 11 июля собрано 908,9 тыс. т тепличных овощей (+3,6% к уровню 2023-го), из них огурца — 528,7 тыс. т (+5,9%), томата — 358 тыс. т (на уровне прошлого года)», — пояснили в министерстве.

Также там отметили, что за счет высоких урожаев овощей закрытого грунта в текущем сезоне наблюдается снижение цен производителей на такую продукцию.

«По состоянию на 10 июля томаты с конца прошлого года подешевели на 19,8%, в том числе на 11,5% только за последний месяц, стоимость огурцов упала на 34,1%. В то же время на ряд овощей открытого грунта отпускные цены сейчас даже ниже, чем были год назад: подешевели лук репчатый (–26,6%), капуста белокочанная (–14,3%), свекла столовая (–2,8%)», — уточнили в пресс-службе ведомства.

С учетом показателей текущего валового сбора и ценовой динамики в Минсельхозе не ожидают существенного подорожания плодоовощной продукции в этом году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Виды на неурожай: из-за жары аграрии рискуют недополучить часть овощей

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024