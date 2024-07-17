В Минсельхозе заявили о росте сбора урожая овощей почти на 20%

По данным органов управления АПК регионов, на 12 июля овощей открытого грунта собрано 255,7 тыс. т, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали «Известиям» в Минсельхозе.

«Темпы производства овощей защищенного грунта также выше прошлогодних: по состоянию на 11 июля собрано 908,9 тыс. т тепличных овощей (+3,6% к уровню 2023-го), из них огурца — 528,7 тыс. т (+5,9%), томата — 358 тыс. т (на уровне прошлого года)», — пояснили в министерстве.

Также там отметили, что за счет высоких урожаев овощей закрытого грунта в текущем сезоне наблюдается снижение цен производителей на такую продукцию.

«По состоянию на 10 июля томаты с конца прошлого года подешевели на 19,8%, в том числе на 11,5% только за последний месяц, стоимость огурцов упала на 34,1%. В то же время на ряд овощей открытого грунта отпускные цены сейчас даже ниже, чем были год назад: подешевели лук репчатый (–26,6%), капуста белокочанная (–14,3%), свекла столовая (–2,8%)», — уточнили в пресс-службе ведомства.

С учетом показателей текущего валового сбора и ценовой динамики в Минсельхозе не ожидают существенного подорожания плодоовощной продукции в этом году.

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