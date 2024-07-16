В Пентагоне заявили об ускорении темпов разработки гиперзвукового оружия

США намерены ускорить процесс разработки и испытания гиперзвукового оружия. Об этом 16 июля заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Мы продолжим развивать ряд гиперзвуковых программ и будем работать над ускорением разработки и испытаний», — заявил он в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале Пентагона.

Райдер указал, что испытания гиперзвуковой ракеты недавно проводились над Тихим океаном Военно-морскими силами и сухопутными войсками США.

В конце марта Военно-воздушные силы (ВВС) США провели испытания новой гиперзвуковой ракеты быстрого реагирования воздушного базирования. Испытания ракеты AGM-183 прошли еще 17 марта, однако об их успешности в ВВС США не уточнили. В испытаниях участвовал бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress, который взлетел с авиабазы Андерсен на Гуаме.Ракета была собрана на производстве Lockheed Martin.

15 марта сообщалось, что США в конце текущего года и начале 2025 года планируют проведение испытаний разрабатываемой гиперзвуковой крылатой ракеты Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM). Заместитель главы ВВС по закупкам генерал-лейтенант Дейл Уайт отмечал, что ведомство уделяет особое внимание проекту HACM, назвав его «критически важным».