Реклама
Прямой эфир
Армия
Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановые полеты в Амурской области
Мир
Захарова указала на необходимость реформирования Совбеза ООН
Мир
Порошенко осудил Раду за бездействие в сфере энергетики
Общество
Веерные отключения электроэнергии затронули часть Запорожской области
Мир
Советник Трампа рассказал о самочувствии экс-главы Белого дома после покушения
Происшествия
Два белгородских сельхозпредприятия повреждены в результате атак ВСУ
Здоровье
Психолог указала на последствия чрезмерного безделья
Мир
Глава МИД ЮАР заявил о невозможности урегулирования конфликта на Украине без РФ
Мир
Советник Трампа обвинил администрацию Байдена в провоцировании России
Мир
Авиация коалиции США за сутки 14 раз нарушила воздушное пространство Сирии
Мир
Захарова уличила западных дипломатов в лицемерии после заседания Совбеза ООН
Мир
Американского сенатора Менендеса признали виновным в деле о коррупции
Происшествия
В Ижевске мужчина сбросил девочку с 17 этажа и совершил суицид
Мир
Директор Секретной службы США получила должность благодаря покровительству
Мир
CNN узнал о получении США данных о якобы подготовке Ираном покушения на Трампа
Мир
Более половины опрошенных украинцев не ассоциируют себя с европейцами
Мир
Лавров заявил о намерениях представить в ООН оценки украинского кризиса
Наука и техника
Попытку астронавтов NASA выйти в открытый космос отложили на неопределенный срок

В Пентагоне заявили об ускорении темпов разработки гиперзвукового оружия

Пентагон: США ускорят разработку и испытания гиперзвукового оружия
0
Фото: Global Look Press/Cover Images
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США намерены ускорить процесс разработки и испытания гиперзвукового оружия. Об этом 16 июля заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Мы продолжим развивать ряд гиперзвуковых программ и будем работать над ускорением разработки и испытаний», — заявил он в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале Пентагона.

Райдер указал, что испытания гиперзвуковой ракеты недавно проводились над Тихим океаном Военно-морскими силами и сухопутными войсками США.

Разгонный шок: у США трудности с разработкой новых гиперзвуковых ракет
Смогут ли американцы составить конкуренцию России в этой гонке

В конце марта Военно-воздушные силы (ВВС) США провели испытания новой гиперзвуковой ракеты быстрого реагирования воздушного базирования. Испытания ракеты AGM-183 прошли еще 17 марта, однако об их успешности в ВВС США не уточнили. В испытаниях участвовал бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress, который взлетел с авиабазы Андерсен на Гуаме.Ракета была собрана на производстве Lockheed Martin.

15 марта сообщалось, что США в конце текущего года и начале 2025 года планируют проведение испытаний разрабатываемой гиперзвуковой крылатой ракеты Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM). Заместитель главы ВВС по закупкам генерал-лейтенант Дейл Уайт отмечал, что ведомство уделяет особое внимание проекту HACM, назвав его «критически важным».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024