Футболист Мбаппе подписал контракт с «Реалом»
Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реалом». Спортсмен получил игровую футболку с номером «9», передает телеканал «Известия». Представят Мбаппе на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Заработная плата нападающего — €30 млн в год, плюс бонусы за забитые мячи. Контракт Мбаппе включает сумму отступных в размере €1 млрд. Последним клубом футболиста был французский «Пари Сен-Жермен». В прошлом сезоне 25-летний нападающий провел 48 матчей. В турнирах футболист забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач.
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