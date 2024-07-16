Маск будет выделять по $45 млн в месяц на предвыборную кампанию Трампа
Американский бизнесмен Илон Маск поддержит предвыборную кампанию кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Американский предприниматель будет ежемесячно выделять по $45 млн, передает телеканал «Известия». Деньги предназначены для нового политического комитета America PAC. Организация сосредоточена на регистрации избирателей. Граждан хотят убедить голосовать досрочно и запрашивать бюллетени по почте.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.