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Лавров: Вашингтон заблуждается, что от новой войны пострадают не США, а ЕС

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США заблуждаются в убеждении, что не пострадают от новой глобальной войны, заявил 16 июля глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН, где председательствует РФ.

Вашингтон выразил убеждение, что в новой глобальной войне пострадают не США, а страны Европы, напомнил министр.

«Если на таком анализе строится стратегия администрации [президента США Джо] Байдена, то это крайне опасное заблуждение, а европейцы должны осознать, какая самоубийственная роль им уготовлена», — подчеркнул министр.

Ранее, 7 июня, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что вовлечение США в вооруженный конфликт на Украине имело бы потенциально катастрофические последствия не только для населения этой республики, но и для всей Европы.

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До этого, 2 июня, он отметил, что президент США не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны. Так он ответил ответ на вопрос о том, не рискует ли Вашингтон оказаться втянутым в конфликт на Украине после разрешения Киеву наносить удары по российским территориям.

В том же месяце внук физика Роберта Оппенгеймера, возглавившего разработку американской ядерной бомбы, Чарльз Оппенгеймер, заявил об опасной близости к мировому ядерному конфликту. Таким мнением он поделился в разговоре с «Известиями».

По его мнению, страны должны предпринимать большие усилия для сотрудничества и предотвращения гонки вооружений.

При этом 7 июня, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), президент России Владимир Путин заявил, что РФ никогда не начинала риторику ядерной эскалации. Кроме того, он попросил лишний раз не упоминать всуе возможность ядерных ударов.

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