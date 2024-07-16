Гибралтар подаст жалобу в УЕФА на выкрики испанцев после победы на Евро-2024

Футбольная ассоциация Гибралтара подаст официальную жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на некорректное поведение игроков сборной Испании во время празднования победы на чемпионате Европы по футболу. Об этом 16 июля говорится в сообщении на сайте ассоциации.

«Сегодня утром ассоциация проводит консультацию по подаче жалобы в руководящий орган европейского футбола УЕФА в связи с неприемлемыми скандированиями и песнями, посвященными Гибралтару, которые исполняли игроки мужской сборной Испании после победы на Евро-2024», — заявили в футбольной организации.

Дело в том, что полузащитники сборной Испании Родри и Ламин Ямаль вместе с болельщиками танцевали в центре Мадрида и пели: «Гибралтар — испанский».

Поведение игроков в футбольной ассоциации Гибралтара назвали крайне провокационным и оскорбительным. Организация подчеркнула, что в футболе нет места такому поведению.

Гибралтар — заморская территория Великобритании на южной оконечности Пиренейского полуострова, и его жители — британские подданные, но Мадрид спорит с Лондоном по вопросу принадлежности Гибралтара.

==на месте этой надписи будет виджет ЕВРО 2024==

Сборная Испании стала чемпионом Европы по футболу, обыграв национальную команду Великобритании в матче в Берлине 14 июля. Игра закончилась со счетом 2:1. До этого испанская сборная одерживала победы в чемпионате Европы по футболу в 1964, 2008 и 2012 годах.

Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире приняли участие 24 сборные, команды были разбиты на шесть групп. Самыми титулованными сборными Евро-2024 стали Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три и четыре раза соответственно. Команда Англии не становилась чемпионом Европы ни разу.