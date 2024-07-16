На побережье Новой Зеландии обнаружили тушу редкого лопатозубого кита
На пляже в Новой Зеландии обнаружили мертвого лопатозубого кита. Как отмечает издание «Би-би-си» во вторник, 16 июля, этот вид настолько редкий, что о нем практически ничего неизвестно.
«Поскольку было найдено очень мало особей китов и ни разу их не удавалось увидеть живыми, о них известно очень мало. Исследователи говорят, что обнаружение останков может помочь им получить важную новую информацию об этом виде», — говорится в публикации.
«Би-би-си» добавляет, что вид животного был установлен благодаря окраске, форме черепа и зубов. Сам кит был длиной пять метров. Его останки поместили в холодильную камеру, проводятся ДНК-тесты для окончательной идентификации.
Лопатозубые киты являются одним из наименее изученных видов крупных млекопитающих: во всём мире были обнаружены останки всего шести особей. По словам исследователей, изучение обнаруженного кита может помочь получить новую информацию об этом виде. Ранее останки лопатозубых китов удалось обнаружить в Новой Зеландии в 2010 и 2017 годах.
Ранее, 27 июня, сообщалось, что борнейского слона внесли в Красный список Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП). Изначально сокращение популяции произошло из-за вырубки лесов на острове Калимантан, где проживают карликовые слоны Борнео.
Животные начали мигрировать на территории, где проживают люди: это привело к периодическому уничтожению посевов. В МСОП отметили, что ситуация повлекла за собой убийства слонов местными жителями ради защиты посевов и в качестве мести.