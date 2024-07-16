В Испании задержаны 24 человека за распространение педофильских материалов

Национальная полиция Испании задержала 24 человека за производство, хранение и распространение материалов с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. Об этом в ведомстве сообщили 16 июля.

«Агенты Национальной полиции задержали 24 человека в ходе операции по борьбе с производством, распространением и хранением педофильских материалов. Один из задержанных совершил видеозвонки сексуального характера с несовершеннолетней», — говорится в сообщении ведомства на его сайте.

Во время работы по поимке этих преступников полицейские провели 25 обысков в домах и изъяли в ходе них 22 компьютера, 21 телефон, четыре планшета, 64 жестких диска, 32 флеш-накопителя, 52 DVD-диска и шесть карт памяти. На этих носителях правоохранители обнаружили материалы порнографического садистского содержания с участием несовершеннолетних.

Расследование распространения таких материалов началось еще в 2020 году, когда правоохранители стали получать всё больше жалоб на педофильские материалы.

Например, один из злоумышленников общался с несовершеннолетней через мессенджер и тайно записал видеозвонки с ней. Правоохранители смогли доказать, что эти материалы были сняты без согласия пострадавшей и распространялись в Сети. У другого преступника нашли более 1,3 тыс. файлов сексуального характера с участием детей.

Ранее, 25 мая, во Франции 64-летнего бывшего священника приговорили к 17 годам лишения свободы за сотни случаев насилия и сексуальных домогательств в отношении мальчиков с 1990 по 2002 год. Также мужчина сознался в еще нескольких таких преступлениях в более ранний период, с 1982 года.