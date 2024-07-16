В СК заявили о росте числа совершенных мигрантами экстремистских преступлений

Число экстремистских преступлений, которые совершили иностранные граждане в РФ, за шесть месяцев 2024 года выросло на 55%. Об этом во вторник, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России после совещания по итогам работы территориальных следственных органов.

В частности, за полгода на 5% увеличилось число изнасилований, совершенных иностранцами, а на 25% — развратных действий в отношении детей.

«Всё это требует пристального внимания со стороны правоохранительного корпуса, незамедлительной четкой процессуальной реакции на нарушения закона, системных мер профилактического характера, глубокого знания актуальной региональной обстановки, учета особенностей местной миграционной ситуации», — сказал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

1 июля глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что более чем в два раза увеличилось число преступлений, связанных с незаконной миграцией. Он назвал вопросы противодействия нелегальной миграции стратегически важными.

До этого, 27 июня, глава Следственного комитета заявил о необходимости изменений в миграционной политике страны. Он призвал решать экономические проблемы за счет внутренней миграции.

19 июня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что с начала 2024 года более 30 тыс. иностранных граждан были высланы из России, что почти вдвое больше, чем в 2023 году. По ее словам, сотрудниками полиции пресечено более 50 тыс. правонарушений в сфере миграции.