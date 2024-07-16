NASA передало первую хип-хоп композицию на Венеру
NASA передало на Венеру текст хип-хоп-композиции The Rain исполнительницы Мисси Эллиот в ходе испытания своей телекоммуникационной службы Deep Space Network. Об этом 16 июля сообщила британская газета Daily Mail.
Обладательница семи премий «Грэмми» поделилась новостью об эксперименте в социальных сетях. Отмечается, что это вызвало восторженную реакцию пользователей.
«Теперь инопланетяне тоже смогут наслаждаться вашей музыкой», — цитирует издание одного из них.
«Это история хип-хопа!» — считает еще один один комментатор.
В рамках испытания послание с песней преодолело более 250 млн км до Венеры за 14 минут. Эксперимент проводился для изучения передачи результатов исследований планеты, начало которых запланировано на 2029 и 2031 годы.
В марте 2022 года «Известия» к своему 105-летию передали космонавтам два исторических номера своей печатной версии — самый первый выпуск газеты от 28 февраля 1917 года и «гагаринский» номер от 12 апреля 1961 года. Символическая акция проводилась совместно с госкорпорацией «Роскосмос».