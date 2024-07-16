В провинции Испании в ДТП с автобусом пострадали около 50 рабочих

Автобус перевернулся на въезде в туннель в Каталонии, в результате случившегося пострадали около 50 сотрудников компании по производству текстиля Inditex. Об этом во вторник, 16 июля, сообщила испанская газета El Mundo.

Авария произошла около 9:00 по местному времени (10:00 мск): автобус перевернулся и застрял у входа в тоннель с наклоном около 45 градусов. На данный момент транспортное средство эвакуируют.

Издание уточнило, что в салоне в момент аварии находились около 60 человек. Пожарным удалось вытащить пассажиров и водителя. Трое получили тяжелые травмы, их доставили в больницы Барселоны, Бадалоны и Жироны на вертолетах и машине скорой помощи. Также в тяжелом состоянии направили двоих пострадавших в Жирону.

«Еще пять пассажиров были отправлены в больницу Бланеса , еще четверо — в больницу Матаро, и еще трое, их ранения менее серьезные, — в Центр неотложной помощи первичной медицинской помощи в Барселоне. В муниципальном павильоне Пинеда-де-Мар, созданном для пострадавших и их семей, 33 пассажира также получили медицинскую помощь, у них легкие травмы», — уточнила газета.

Ранее, 17 июня, сообщалось, что пять человек погибли, еще 25 получили ранения в результате столкновения экспресса Kanchenjunga с товарным поездом в индийском штате Бенгалии. Как уточняется, линия, на которой произошла авария, является основным железнодорожным сообщением из Калькутты в Силигури. В результате движение поездов дальнего следования было приостановлено.