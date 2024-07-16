Changan оснастила флагманский кроссовер опциями для России

Флагманский кроссовер Changan CS95New получил зимний пакет опций, подготовленный специально для российского рынка. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 16 июля.

Главным нововведением стал зимний пакет, разработанный для российских климатических условий эксплуатации. В него вошли подогревы руля, кресел водителя и пассажиров, а также электрообогрев лобового стекла. Также компания объявила об адаптации двигателя под холодные климатические условия и расширении адаптации мультимедийной системы для России.

Кроссоверы доступны к заказу у официальных дилеров в четырех комплектациях, базовая стоит от 4,23 млн рублей. Длина автомобиля составляет почти 5 метров, модель оснащается бензиновым двухлитровым турбомотором мощностью 226 л.с., 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin и системой полного привода.

Ранее в этот день сообщалось, что кроссоверы Belgee X70 белорусского производства появятся у российских дилеров во второй половине июля. Модель является лицензионной копией китайского Geely Atlas Pro. В базовой версии Active без учета маркетинговых программ автомобиль будет стоить от 2,6 млн рублей.