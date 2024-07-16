Суд продлил арест участнику захвата в ростовском СИЗО по делу о теракте

Южный окружной суд 16 июля продлил на три месяца арест Даниилу Камневу, единственному выжившему участнику захвата заложников в следственном изоляторе №1 Ростова-на-Дону, по делу о подготовке взрыва в здании ОМВД Кисловодска.

Еще 11 июля Камнев признал свою вину в подготовке теракта в Кисловодске в 2021 году. В рамках этого дела мужчине были предъявлены обвинения в нарушении пяти разных статей Уголовного кодекса (УК) РФ, среди которых 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»), 205.1 («Содействие террористической деятельности»), а также ст. 205. 3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»).

По информации источника агентства «РИА Новости» в правоохранительных органах, в сентябре 2020 года Камнев присоединился к группировке «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (запрещена в РФ). В марте 2021 года он вместе с женой планировал подрыв здания МВД РФ по Кисловодску, для этих целей были изготовлены две снайперские винтовки.

Захват заложников в следственном изоляторе №1 Ростова-на-Дону произошел 16 июня. Его организовали преступники, содержавшиеся в СИЗО-1 главного управления ФСИН по региону. Были начаты переговоры по освобождению заложников, учреждение продолжало функционировать в штатном режиме. Позже стало известно, что все захватившие заложников преступники были ликвидированы.

По факту происшествия в ростовском СИЗО было возбуждено уголовное дело о преступлении, предусмотренном ст. 206 УК РФ («Захват заложника»).