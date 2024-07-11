Захватчик заложников в ростовском СИЗО признал вину в подготовке теракта в Кисловодске

Единственный выживший участник захвата заложников в следственном изоляторе №1 Ростова-на-Дону Даниил Камнев признал свою вину в подготовке другого теракта в Кисловодске в 2021 году. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» 11 июля из зала суда.

Террорист принял участие в заседании по делу о подготовке террористической атаке в Ставропольском крае по видеосвязи из СИЗО-2 Таганрога.

В рамках этого дела мужчине было предъявлено обвинение по пяти статьям Уголовного кодекса (УК) РФ, среди которых 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»), 205.1 («Содействие террористической деятельности»), а также ст. 205. 3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»),

«Да», — ответил Камнев на вопрос судьи о том, признает ли он в полной мере свою вину в подготовке теракта.

По информации источника агентства в правоохранительных органах, в сентябре 2020 года Камнев присоединился к группировке «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (запрещена в РФ). В марте 2021 года он вместе с женой планировал подрыв здания МВД РФ по Кисловодску, для этих целей были изготовлены две снайперские винтовки.

Кроме того, по версии следствия, Камнев перевел денежные средства в размере одной тыс. рублей участнику международной террористической организации, которая функционирует в Сирии и Иране.

Захват в заложники двух сотрудников УИС в Ростовской области произошел утром 16 июня. Его организовали преступники, содержавшиеся в СИЗО-1 главного управления ФСИН по региону. Были начаты переговоры по освобождению заложников, учреждение продолжало функционировать в штатном режиме. Позже стало известно, что все захватившие заложников преступники были ликвидированы.

По факту происшествия в ростовском СИЗО было возбуждено уголовное дело о преступлении, предусмотренном ст. 206 УК РФ («Захват заложника»).