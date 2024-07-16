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СМИ сообщили о вероятном заключении жены Канье Уэста из-за откровенного наряда

Daile Mail: жене Канье Уэста может грозить тюремное заключение из-за ее нарядов
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Фото: AP Photo/Mark Von Holden
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Архитектор, супруга рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори может получить до шести месяцев тюремного заключения из-за выхода в откровенном наряде в Лос-Анжелесе. Такое предположение сделали в британской газете Daily Mail 16 июля.

Девушка вышла на улицу в прозрачной кофте, коротких шортах, туфлях и кепке. Журналисты отмечают, что данный образ «мог зайти слишком далеко». Уточняется, что согласно уголовному кодексу штата Калифорния, намеренное обнажение в общественном месте считается преступлением.

При первом подобном нарушении «непристойное обнажение» может быть расценено как мелкое правонарушение. Однако в худшем случае Цензори может грозить шесть месяцев тюрьмы, штраф до $1 тыс. или включение в реестр лиц, совершивших преступление сексуального характера.

Однако это не первый ее выход в откровенном наряде в Лос-Анжелесе. До этого она вышла на публику в прозрачном топе без нижнего белья в марте.

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Ранее, 28 февраля, сообщалось, что Цензори может грозить тюрьма или штраф в размере €15 тыс., после того как она нарушила законодательство Франции. В тот раз девушка прогулялась по Парижу исключительно в колготках и шубе. Однако на следующий день супруга рэпера вновь вышла на улицы Парижа в откровенном наряде, несмотря на угрозу уголовного преследования. Как сообщил таблоид Daily Mail, девушка была только в прозрачном топе и колготках.

После скандального выхода пары отец Бьянки Лео Цензори заявил, что супруг его дочери превращает ее в «безвкусный голый трофей». По его словам, зять отталкивает Бьянку от семьи и «превращает их любимую дочь в дрянной рыночный товар». Кроме того, семья архитектора также рассказывала, что не узнает дочь. Близкие Цензори утверждают, что Бьянка попала под негативное влияние своего мужа.

Кроме того, критика в адрес девушки прозвучала и со стороны бывшей жены Канье Уэста Ким Кардашьян. Она потребовала, чтобы Бьянка одевалась скромнее в присутствии ее детей. Уточнялось, что Кардашьян искренне удивлена тому, что Уэст позволяет своей новой жене выходить из дома в крайне откровенных нарядах.

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