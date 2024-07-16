Жителей Красноярского края предупредили о грозах и граде

Сотрудники МЧС предупреждают жителей Красноярского края об опасных погодных явлениях в ближайшие сутки. В регионе ожидаются грозы и град.

Согласно прогнозам, 17 июля сохранится жара. Температура воздуха будет повышаться до +33 градусов. Скорость ветра может превышать 25 м/с, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

На юге Красноярского края пройдут ливни. Они будут сопровождаться грозой. Непогода продлится до ночи 18 июля.

Ранее сообщалось, что на Камчатке в связи с выходом охотоморского циклона в ближайшие сутки ожидается очень сильный дождь. На побережье скорость ветра будет достигать 24 м/с.