Дожди и сильный ветер спрогнозировали на Камчатке из-за циклона
Синоптики прогнозируют наступление охотоморского циклона на Камчатский край. В регионе ожидаются сильный ветер и обильные осадки.
Погодные условия ухудшатся утром 17 июля. Очень сильный дождь пройдет в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Усть-Большерецком, Соболевском и Елизовском муниципальном районах, пишет ИА KamchatkaMedia. Скорость ветра будет достигать 15–20 м/с, на побережье — до 24 м/с.
В региональном управлении МЧС отмечают, что ухудшение погоды может привести к перебоям в работе системы энергоснабжения и ухудшению дорожной обстановки. Вероятны обрушение слабо укрепленных конструкций и повреждение обшивки зданий.
15 июля порядка 80% месячной нормы осадков выпало в некоторых районах Москвы. Наиболее сильный дождь наблюдался в Южном и Юго-Восточном административных округах.