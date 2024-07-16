В Крыму возросло количество пробок около моста

Пробки у Крымского моста связаны с возросшим потоком туристов в Крым. Об этом заявил 16 июля глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, для увеличения пропускной способности в пять раз возросло число досмотровых бригад.

«Сейчас задача «растащить» пробки на Крымском мосту. До 70 досмотровых бригад работает, в пять раз их количество увеличили, все съезды, карманы на подходах к мосту задействованы для досмотра», — сообщил Аксенов журналистам.

Также увеличилось число машин в очереди у Крымского моста для проезда на полуостров. Их количество периодически превышает 1 тыс., а время ожидания достигает трех часов.

Глава республики отметил, что также в середине лета традиционно возрастает туристический поток в Крым. Так, в Алуште, Евпатории и Ялте загрузка объектов размещения составляет 80%.

2 июля сообщили, что опыт 2023 года показал, что самые большие пробки следует ожидать с 1-го по 5-е число каждого месяца в сезон, а также с 14-го по 16-е число. В связи с увеличением очереди по дороге до Крымского моста со стороны материка начали бесплатно раздавать питьевую воду.