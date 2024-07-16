Соединенным Штатам и их союзникам стоит восстановить отношения с Россией. Об этом в понедельник, 15 июля, заявил в своей статье журналист издания The National Interest (NI) Дэвид Харвилиц.

«Пока Вашингтон и его союзники ищут формулу урегулирования ситуации на Украине на условиях, приемлемых для всех сторон, они должны воспользоваться этим миротворческим процессом как возможностью возобновить диалог с Россией», — написал обозреватель.

Он призвал Белый дом обратить внимание на беспокойство Москвы из-за расширения Североатлантического альянса. По мнению Харвилица, это стало бы одним из главных факторов завершения украинского конфликта. Кроме того, журналист обратил внимание, что через постоянные угрозы от западных стран российской стороне невозможно достичь мира.

Ранее, 22 июня, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что никаких перспектив и шансов будущего улучшения и потепления в российско-американских отношениях нет. По его словам, ситуация в отношении двусторонних дипломатических организаций только ухудшается. Дипломат добавил, что вашингтонскую администрацию «трясет от тех успехов», которые демонстрирует российская сторона.

До этого, 18 июня, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что контакты между Россией и США на внешнеполитическом уровне сведены к абсолютному минимуму. Он подчеркнул, что кризис в отношениях РФ и Запада будет очень долгим. В ходе общения с журналистами Рябков также заявил о безуспешности попыток РФ донести свою позицию до Запада. Он указал на то, что западные страны разучились принимать альтернативные точки зрения и стали безнадежными.

Также в феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что предыдущие договоренности между Россией и США касательно сдерживания военных рисков разрушены практически до основания. Западные страны сконцентрировали свое внимание на отработке уголовных приемов по отъему суверенных активов и частной собственности, добавил он.