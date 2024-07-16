Умер чемпион СССР по футболу 1982 года Вергеенко

Чемпион СССР 1982 года в составе минского «Динамо» Михаил Вергеенко скончался на 75-м году жизни. Об этом во вторник, 16 июля, сообщается в Telegram-канале Белорусской федерации футбола.

Причина смерти экс-футболиста не называется.

Свою карьеру Михаил Вергеенко начинал в Гомеле. В «Динамо» он перешел в 1968 году. В составе команды стал чемпионом СССР в 1982 году, пишет сайт aif.ru. Он провел в команде на позиции вратаря 13 лет, был капитаном. В 1982 году он отыграл 28 матчей и пропустил лишь 24 мяча, пишет НСН.

В 1984 году Вергеенко завершил игровую карьеру и стал помощником главного тренера команды. В 1991 году он возглавил ее. Под его руководством «Динамо» дважды выигрывало чемпионат Белоруссии. В период с 1997 по 1999 год он являлся главным тренером сборной Белоруссии.

В Белорусской федерация футбола специалист занимал должности технического директора, заместителя председателя, возглавлял комитет по женскому футболу, а также являлся членом Исполнительного комитета АБФФ, уточняет «Спорт-Экспресс».