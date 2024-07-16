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X Молодежный саммит БРИКС состоится в Ульяновске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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22–26 июля 2024 года в Ульяновке состоится Молодежный саммит БРИКС, который предоставит уникальную возможность для молодых лидеров и предпринимателей из стран БРИКС обсудить актуальные вопросы современности и найти совместные решения.

Мероприятие станет ключевым событием молодежной повестки председательства России в БРИКС в 2024 году. С инициативой проведения в регионе выступил губернатор Алексей Русских при поддержке руководителя Федерального агентства по делам молодежи Ксении Разуваевой.

Говоря о программе саммита, исполнительный директор Фонда креативных индустрий Ульяновской области, руководитель Проектного офиса по международному молодежному сотрудничеству «Россия – БРИКС» Татьяна Ившина отметила, что ключевыми темами мероприятия определены образование, наука, обучение, технологии и инновации, здоровье и спорт, молодежное предпринимательство, общественная работа молодежи и волонтерство.

«Каждую тему прорабатывает отдельная страна — участница объединения БРИКС. Нам очень приятно, что тема образования и науки, просвещения является темой России. Деловая программа будет включать встречу глав, руководителей ведомств по делам молодежи. Это рабочая встреча, которая будет посвящена стратегии развития молодежного сотрудничества на пространстве БРИКС», – сказала она.

Помимо насыщенной деловой программы важным мероприятием саммита станет открытие международной фотовыставки «Вселенная BRICS», участие в котором примет летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Сергей Кудь-Сверчков.

Презентация X Молодежного саммита БРИКС прошла 3 апреля в павильоне «Наша культура» на выставке-форуме «Россия» в Москве. Одним из спикеров мероприятия стала заместитель директора Фонда креативных индустрий Ульяновской области Диана Ковела. Она рассказала, что регион принимает Молодежный саммит БРИКС не в первый раз — до этого событие проходило в области в 2020 году, а его итогом стало создание в Ульяновске Проектного офиса по международному молодежному сотрудничеству.

По словам министра молодежного развития Ульяновской области Артема Мирошникова, развитие международного молодежного сотрудничества — это одно из приоритетных направлений политики региона.

«Для нас действительно почетно оказанное доверие в проведении Молодежного саммита БРИКС в регионе. У Ульяновской области есть инфраструктура для реализации мероприятий такого масштаба, опыт предыдущих лет это доказывает. Наша область уникальна. Мы — Родина талантов и тот регион, который гордится своей историей», — отметил Артем Мирошников.

Организаторами Молодежного саммита БРИКС выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство Ульяновской области и Министерство молодежного развития Ульяновской области, Проектный офис международного молодежного сотрудничества «Россия – БРИКС» и Российский союз молодежи. Молодежный аммит является одним из ключевых событий Плана мероприятий председательства России в объединении БРИКС в 2024 году, оператором которых выступает Фонд Росконгресс.

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