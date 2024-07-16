Мэр Москвы анонсировал создание в столице сети цифровых диагностических устройств

В столице сейчас создают «одну из крупнейших в мире сетей цифровых диагностических устройств», заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, к этой сети подключили свыше 1,7 тыс. единиц оборудования, или 98% всех городских КТ, МРТ, маммографов, ангиографов и другой медицинской техники.

В своем Telegram мэр пояснил, что снимки с цифровых устройств попадают в Единый радиологический информационный сервис ЕМИАС. Там их мгновенно видят врачи-рентгенологи. Для пациента изображения доступны в электронной медкарте. Там же можно посмотреть описания исследований.

Собянин подчеркнул, что «единый контур повышает качество и скорость диагностики и позволяет начать внедрение в практику столичных врачей современных сервисов на основе искусственного интеллекта».



Ранее в июле мэр отмечал, что «цифра» стала неотъемлемой частью московской медицины: в столице развивается множество цифровых сервисов, в том числе на основе ИИ. Собянин также говорил, что сегодня в «цифре» работают городские поликлиники, скорая помощь и 17 больниц, а в ближайшие полгода «цифровых стационаров» станет более трех десятков.