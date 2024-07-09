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В Москве создан единый цифровой контур здравоохранения

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Фото: Официальный сайт мэра Москвы
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В Москве создан единый цифровой контур здравоохранения. Об этом во вторник, 9 июля, рассказал мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

Сообщается, что замена оборудования на цифровую технику позволила создать единый цифровой контур московского здравоохранения.

«Запись к врачам, медицинские карты пациентов, плановые и экстренные госпитализации, назначения и рецепты, прививки, результаты исследований и анализов и множество другой медицинской информации — всё это теперь аккумулируется ЕМИАС и доступно врачам городских больниц и поликлиник в режиме онлайн», — информировал мэр.

Собянин заявил, что следующий этап — переход к безбумажному формату работы. По его словам, сегодня в «цифре» работают городские поликлиники, скорая помощь и 17 больниц, а в ближайшие полгода «цифровых стационаров» станет более трех десятков.

Также мэр добавил, что в Москве параллельно развиваются множество цифровых сервисов, в том числе на основе искусственного интеллекта, которые становятся незаменимыми помощниками московских врачей.

«Цифра» стала неотъемлемой частью московской медицины. Каждый новый умный сервис — это прямой вклад в улучшение качества лечения москвичей», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее, 25 июня, еще две крупные московские больницы — МКНЦ имени А.С. Логинова и ГКБ №52 — в июне этого года перешли на работу по принципу цифровой клиники. В данных клиниках «автоматизированы все сквозные процессы оказания медицинской помощи — от поступления в стационар до выписки», а документация переведена в электронный формат.

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