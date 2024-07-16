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В Сербии спецназ ликвидировал убившего двух человек 89-летнего мужчину

МВД Сербии: спецназ ликвидировал 89-летнего мужчину, застрелившего двух человек
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Фото: Министарство унутрашњих послова Републике Србије
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В Сербии был ликвидировал 89-летний мужчина, который застрелил двоих человек. Об этом 15 июля сообщил вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич.

«Сотрудники Специального антитеррористического подразделения (САJ) нейтрализовали сегодня вечером П.П. 1935 года рождения, который в селе Тополница под Майданпеком из ружья убил супружескую пару: Р.Й. 1955 года рождения и Р.Й. 1956 года рождения», — говорится в сообщении.

Кроме того, был ранен человек 1965 года рождения. Отмечается, что бойцы САJ предприняли все способы, чтобы нападающий мог сдаться (применение светошумовых гранат и слезоточивого газа, переговоры), после чего было принято решение ликвидировать его.

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Ранее в тот же день стало известно, что четыре человека погибли, еще несколько пострадали в результате перестрелки около мечети в Вади аль-Кабир на востоке Омана.

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