Пожар произошел в районе аэродрома Харир на севере Ирака

На севере Ирака в районе военного аэродрома Харир на окраине Эрбиля вспыхнул пожар. Об этом 16 июля сообщил портал Shafaq News со ссылкой на источник.

«Местный источник сообщил во вторник, что пожар вспыхнул в районе военного аэропорта Харир на окраине Эрбиля», — говорится в публикации.

Отмечается, что пожарные отправились тушить возгорание, а информации о причинах случившегося еще не поступало.

Ранее, 22 апреля, военная авиабаза США «Айн аль-Асад» в Ираке была атакована беспилотником (БПЛА), запущенным из соседнего района. Неизвестный дрон атаковал военный аэродром Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака. На авиабазе расквартированы силы международной коалиции, включая военнослужащих США.