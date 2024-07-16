Ереван на фоне охлаждения отношений с Москвой продолжает извлекать выгоду от участия в интеграционных проектах с участием Москвы, а Россия продолжает оставаться главным торговым партнером Армении, сообщила «Известиям» торговый представитель РФ в Армении Анна Донченко.

«В пропорциональном соотношении Армения среди государств – членов союза получает больше всех выгоды от евразийской интеграции. Так, 35% экономики республики, по данным статкомитета Армении и Евразийской экономической комиссии, «реализуется» за счет участия в ЕАЭС», — сказала Анна Донченко.

Россия, несмотря на политические трения, остается крупнейшим внешнеторговым партнером Армении, добавила торгпред. За 2023 года товарооборот между странами превысил отметку в $7 млрд. В тройку крупнейших торговых партнеров Еревана входят также ОАЭ и Китай.

Торговые операции со всеми странами Европейского союза в 2023 году достигли $7,6 млрд, что сопоставимо с экспортно-импортными операциями с Россией.

Отношения России и Армении значительно осложнились после обвинений Еревана в адрес Москвы, что та якобы не оказала должной поддержки армянскому руководству во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 и 2023 годах. Москва же не раз заявляла, что руководство Армении само фактически признало суверенитет Баку над Карабахом. В 2022 году премьер-министр Никол Пашинян подписал Пражское заявление, в котором фактически признал суверенитет Баку над всей территорией бывшей Азербайджанской ССР в границах на момент распада СССР (то есть с Нагорным Карабахом в ее составе).

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Выжидаемая выгода: Москва остается главным торговым партнером Еревана