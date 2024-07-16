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Российский бизнес стимулируют к бесплатной раздаче продуктов питания

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Российскому бизнесу, который отдает продукты на благотворительность, могут отменить НДС и налог на прибыль, а также с 1% до 5% увеличить лимит расходов по передаче продукции на благотворительность без уплаты налога на прибыль. Как выяснили «Известия», такой пакет законопроектов 16 июля внесет в Госдуму фракция «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым. С соответствующими документами ознакомилась редакция.

Время раздавать: регионы поддержали развитие в России системы фудшеринга
Большинство субъектов считают правильным отменить НДС для благотворительных продуктов

«Из-за действовавшего в РФ налогового регулирования в отношении безвозмездно переданного некоммерческим организациям имущества, в том числе продовольственных товаров (фудшерирнга), долгое время льготная или бесплатная раздача продуктов оказывалась для бизнеса более затратной, чем утилизация», — говорится в пояснительной записке к законопроектам.

В то же время, по данным консалтинговой компании ТИАР-Центра, «если бы все выбрасываемые в России продукты направлялись людям, это позволило бы прокормить около 30 млн человек», добавили авторы законопроекта.

По их мнению, значительным шагом для развития фудшеринга в России стало принятие закона, согласно которому с 2020 года организации могут передавать товары на благотворительность без обложения налогом на прибыль. Однако сейчас эта мера имеет ограниченный порог в размере не выше 1% выручки.

«В целях предотвращения неэффективной реализации продовольствия, а также поддержки незащищенных слоев населения законопроектом предлагается повысить указанный лимит до 5%», — говорится в документе.

Сегодня передача товаров на благотворительные цели может приводить к дополнительным налоговым расходам для компании до 20% от стоимости передаваемой продукции, отмечается в пояснительной записке. В связи с этим авторы инициативы предлагают предусмотреть отсутствие обязанности по восстановлению НДС со стоимости товаров, переданных на благотворительность, в том числе передаваемых с использованием механизма «социальных полок».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

И себе, и людям: бизнесу пообещали льготы за бесплатную раздачу продуктов

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