И себе, и людям: бизнесу пообещали льготы за бесплатную раздачу продуктов

В России хотят стимулировать раздачу продуктов с истекающим сроком годности. Законопроект с предложением отменить НДС для компаний, которые занимаются фудшерингом , внесут в Госдуму 16 июля, узнали «Известия». Также депутаты предлагают увеличить с 1% до 5% лимит расходов по передаче продукции на благотворительность без уплаты налога на прибыль . По словам авторов инициатив, сейчас такие продукты бизнесу выгоднее утилизировать. В других фракциях идею поддерживают. При этом в «Единой России» ожидают отзыва правительства на свой аналогичный законопроект.

Раздать, а не выкинуть

Российскому бизнесу, который отдает продукты на благотворительность, могут отменить НДС и налог на прибыль, а также с 1% до 5% увеличить лимит расходов по передаче продукции на благотворительность без уплаты налога на прибыль. Как выяснили «Известия», такой пакет законопроектов 16 июля внесет в Госдуму фракция «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым. С соответствующими документами ознакомилась редакция.

«Из-за действовавшего в РФ налогового регулирования в отношении безвозмездно переданного некоммерческим организациям имущества, в том числе продовольственных товаров (фудшеринга), долгое время льготная или бесплатная раздача продуктов оказывалась для бизнеса более затратной, чем утилизация », — говорится в пояснительной записке к законопроектам.



В то же время, по данным консалтинговой компании ТИАР-Центра, « если бы все выбрасываемые в России продукты направлялись людям, это позволило бы прокормить около 30 млн человек », добавили авторы законопроекта.

Фото: РИА Новости/Кирилл Пухляков

По их мнению, значительным шагом для развития фудшеринга в России стало принятие закона, согласно которому с 2020 года организации могут передавать товары на благотворительность без обложения налогом на прибыль. Однако сейчас эта мера имеет ограниченный порог в размере не выше 1% выручки .

« В целях предотвращения неэффективной реализации продовольствия, а также поддержки незащищенных слоев населения законопроектом предлагается повысить указанный лимит до 5% », — говорится в документе.

Кроме того, сегодня передача товаров на благотворительные цели может приводить к дополнительным налоговым расходам для компании до 20% от стоимости передаваемой продукции , отмечается в пояснительной записке. В связи с этим авторы инициативы предлагают предусмотреть отсутствие обязанности по восстановлению НДС со стоимости товаров, переданных на благотворительность, в том числе передаваемых с использованием механизма «социальных полок» .

— Все произведенные в России продукты должны реализовываться или передаваться малоимущим гражданам до истечения срока годности. Это избавит компании от убытков и поможет миллионам граждан с низкими доходами прокормить свои семьи. Ситуация, когда магазины отправляют продукты на свалку, недопустима. Продукты с истекающим сроком годности нужно передавать людям при помощи социальных полок, а об их появлении должны позаботиться торговые сети. Такой принцип положен в основу законопроекта , — пояснил Сергей Миронов.

В Минпромторге «Известиям» сказали, что 15 января 2024 года в ведомство поступал проект по фудшерингу, подготовленный группой депутатов от фракции «Справедливая Россия» в рамках процедуры подготовки проекта заключения правительства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Головной ответственный за заключение — Минфин. Минпромторг концептуально поддержал данный проект , — пояснили в ведомстве.

«Известия» направили запрос в Министерство финансов.

За и против

В «Единой России» «Известиям» сообщили, что законопроект по этой теме уже внесен фракцией в кабмин и находится на финальном этапе получения заключения.

— Думаю, что нужно дождаться позиции правительства на наш законопроект, — пояснил «Известиям» автор инициативы Артем Метелев.

По его словам, фудшеринг в России необходимо развивать, это важное условие по снижению бедности — задачи, поставленной президентом Владимиром Путиным .

— При этом важны и социальные выплаты, которые делает правительство, и адресная помощь семьям продуктами. Это сегодня уже успешно используют ряд регионов, которые наладили инфраструктуру распределения продовольствия . Поэтому мы ждем положительного решения правительства, надеюсь, что в ближайшее время оно будет принято, — отметил парламентарий.

Как писали «Известия», Минпромторг и 77 регионов поддержали также и подготовленный депутатом пакет из четырех законопроектов по развитию в стране фудшеринга. Документами предлагается освободить от НДС продовольственные товары, переданные на благотворительность НКО (в объеме не более 1% от оборота торговых сетей), наделить фонды и НКО правом раздавать такие продукты нуждающимся и для этих целей создать два реестра: благотворителей (ритейлеры) и НКО (организаций, распределяющих продукты нуждающимся). Кроме того, документами вносятся изменения в КоАП, определяющие штрафы в случае раздачи населению таких товаров с уже истекшим сроком годности.

«Известия» направили запросы в крупнейшие торговые сети и в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ). Ранее льготы для бизнеса, который занимается благотворительностью, поддерживали в «Руспродсоюзе».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Я считаю, что такие инициативы, направленные на поддержку малоимущего населения, можно поддержать. Что касается НДС, то это искусственный налог, который увеличивает цену на продукты примерно на 10–20%. Его, например, нет в США и не было в СССР . Поэтому мы ставили вопрос о его полной отмене, — заявил «Известиям» первый зампред комитета по экономической политике от фракции КПРФ Николай Арефьев.

Это мнение разделяет глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Депутат также считает, что сегодня продавцам проще утилизировать продовольствие, чем раздавать на благотворительность .

— Поэтому НДС надо отменять и стимулировать бизнес к раздаче такой продукции, но эту позицию, к сожалению, не разделяет Минфин, — отметил политик.

Президент «Опоры России» Александр Калинин поддерживает налоговые послабления для бизнеса .

— Если компания раздает благотворительные товары, они всё равно проходят как проданные и с них приходится сегодня платить НДС. Хотя никаких средств с них она не получает. Поэтому логично, чтобы этот налог для таких продуктов был отменен . Этот вопрос, действительно, стоит серьезно рассмотреть, — пояснил он.