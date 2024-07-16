И себе, и людям: бизнесу пообещали льготы за бесплатную раздачу продуктов
В России хотят стимулировать раздачу продуктов с истекающим сроком годности. Законопроект с предложением отменить НДС для компаний, которые занимаются фудшерингом, внесут в Госдуму 16 июля, узнали «Известия». Также депутаты предлагают увеличить с 1% до 5% лимит расходов по передаче продукции на благотворительность без уплаты налога на прибыль. По словам авторов инициатив, сейчас такие продукты бизнесу выгоднее утилизировать. В других фракциях идею поддерживают. При этом в «Единой России» ожидают отзыва правительства на свой аналогичный законопроект.
Раздать, а не выкинуть
Российскому бизнесу, который отдает продукты на благотворительность, могут отменить НДС и налог на прибыль, а также с 1% до 5% увеличить лимит расходов по передаче продукции на благотворительность без уплаты налога на прибыль. Как выяснили «Известия», такой пакет законопроектов 16 июля внесет в Госдуму фракция «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым. С соответствующими документами ознакомилась редакция.
«Из-за действовавшего в РФ налогового регулирования в отношении безвозмездно переданного некоммерческим организациям имущества, в том числе продовольственных товаров (фудшеринга), долгое время льготная или бесплатная раздача продуктов оказывалась для бизнеса более затратной, чем утилизация», — говорится в пояснительной записке к законопроектам.
В то же время, по данным консалтинговой компании ТИАР-Центра, «если бы все выбрасываемые в России продукты направлялись людям, это позволило бы прокормить около 30 млн человек», добавили авторы законопроекта.
По их мнению, значительным шагом для развития фудшеринга в России стало принятие закона, согласно которому с 2020 года организации могут передавать товары на благотворительность без обложения налогом на прибыль. Однако сейчас эта мера имеет ограниченный порог в размере не выше 1% выручки.
«В целях предотвращения неэффективной реализации продовольствия, а также поддержки незащищенных слоев населения законопроектом предлагается повысить указанный лимит до 5%», — говорится в документе.
Кроме того, сегодня передача товаров на благотворительные цели может приводить к дополнительным налоговым расходам для компании до 20% от стоимости передаваемой продукции, отмечается в пояснительной записке. В связи с этим авторы инициативы предлагают предусмотреть отсутствие обязанности по восстановлению НДС со стоимости товаров, переданных на благотворительность, в том числе передаваемых с использованием механизма «социальных полок».
— Все произведенные в России продукты должны реализовываться или передаваться малоимущим гражданам до истечения срока годности. Это избавит компании от убытков и поможет миллионам граждан с низкими доходами прокормить свои семьи. Ситуация, когда магазины отправляют продукты на свалку, недопустима. Продукты с истекающим сроком годности нужно передавать людям при помощи социальных полок, а об их появлении должны позаботиться торговые сети. Такой принцип положен в основу законопроекта, — пояснил Сергей Миронов.
В Минпромторге «Известиям» сказали, что 15 января 2024 года в ведомство поступал проект по фудшерингу, подготовленный группой депутатов от фракции «Справедливая Россия» в рамках процедуры подготовки проекта заключения правительства.
— Головной ответственный за заключение — Минфин. Минпромторг концептуально поддержал данный проект, — пояснили в ведомстве.
«Известия» направили запрос в Министерство финансов.
За и против
В «Единой России» «Известиям» сообщили, что законопроект по этой теме уже внесен фракцией в кабмин и находится на финальном этапе получения заключения.
— Думаю, что нужно дождаться позиции правительства на наш законопроект, — пояснил «Известиям» автор инициативы Артем Метелев.
По его словам, фудшеринг в России необходимо развивать, это важное условие по снижению бедности — задачи, поставленной президентом Владимиром Путиным.
— При этом важны и социальные выплаты, которые делает правительство, и адресная помощь семьям продуктами. Это сегодня уже успешно используют ряд регионов, которые наладили инфраструктуру распределения продовольствия. Поэтому мы ждем положительного решения правительства, надеюсь, что в ближайшее время оно будет принято, — отметил парламентарий.
Как писали «Известия», Минпромторг и 77 регионов поддержали также и подготовленный депутатом пакет из четырех законопроектов по развитию в стране фудшеринга. Документами предлагается освободить от НДС продовольственные товары, переданные на благотворительность НКО (в объеме не более 1% от оборота торговых сетей), наделить фонды и НКО правом раздавать такие продукты нуждающимся и для этих целей создать два реестра: благотворителей (ритейлеры) и НКО (организаций, распределяющих продукты нуждающимся). Кроме того, документами вносятся изменения в КоАП, определяющие штрафы в случае раздачи населению таких товаров с уже истекшим сроком годности.
«Известия» направили запросы в крупнейшие торговые сети и в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ). Ранее льготы для бизнеса, который занимается благотворительностью, поддерживали в «Руспродсоюзе».
— Я считаю, что такие инициативы, направленные на поддержку малоимущего населения, можно поддержать. Что касается НДС, то это искусственный налог, который увеличивает цену на продукты примерно на 10–20%. Его, например, нет в США и не было в СССР. Поэтому мы ставили вопрос о его полной отмене, — заявил «Известиям» первый зампред комитета по экономической политике от фракции КПРФ Николай Арефьев.
Это мнение разделяет глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Депутат также считает, что сегодня продавцам проще утилизировать продовольствие, чем раздавать на благотворительность.
— Поэтому НДС надо отменять и стимулировать бизнес к раздаче такой продукции, но эту позицию, к сожалению, не разделяет Минфин, — отметил политик.
Президент «Опоры России» Александр Калинин поддерживает налоговые послабления для бизнеса.
— Если компания раздает благотворительные товары, они всё равно проходят как проданные и с них приходится сегодня платить НДС. Хотя никаких средств с них она не получает. Поэтому логично, чтобы этот налог для таких продуктов был отменен. Этот вопрос, действительно, стоит серьезно рассмотреть, — пояснил он.
По его словам, если при этом сумма, которую можно будет тратить на благотворительность будет ограничена оборотом, то существенных потерь для бюджета не будет. При этом он подчеркнул, что сегодня НДС платится не с выручки, а с объема отгрузочного товара, что по мнению бизнеса неправильно.