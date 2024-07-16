Реклама
Прямой эфир
Мир
Авиация коалиции США за сутки девять раз нарушила воздушное пространство Сирии
Мир
В Госдепе высказались о влиянии нападения на Трампа на внешнюю политику США
Мир
Трамп-младший сообщил о хорошем самочувствии своего отца после покушения
Мир
Депутата Верховной рады от фракции «Слуга народа» заподозрили в коррупции
Общество
Эксперт перечислила причины ухода сотрудников от работодателя
Общество
Захарова назвала намеренным терактом против детей удар ВСУ по Шебекино
Мир
Занимавшийся вопросом поставок F-16 американский дипломат умер в Киеве
Экономика
Аналитик прокомментировал приостановку публикации ЦБ объемов торгов валютой
Мир
В США признали хорошую адаптацию армии РФ к западным системам вооружений
Мир
Трамп потребовал от Секретной службы США защиты Роберта Кеннеди-младшего
Мир
Трамп официально выдвинут кандидатом в президенты США от республиканцев
Мир
В США не исключили заключение с РФ нового соглашения по СНВ
Происшествия
Лесной пожар произошел под Геленджиком
Авто
Повышение утильсбора на автомобили не коснется импортеров-физлиц
Мир
Трамп выдвинул сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты США
Мир
В Литве закроют программу получения высшего образования украинскими беженцами
Мир
Покушавшийся на Трампа состоял в стрелковом клубе и помогал больным
Экономика
ЦБ приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка

Нефтяной танкер перевернулся у берегов Омана

0
Фото: Global Look Press/Cover Images
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нефтяной танкер, который шел под флагом Коморских островов, перевернулся у берегов Омана. Об этом 15 июля сообщил Центр морской безопасности при минобороны султаната на своей странице в соцсети X (бывш.Twitter).

«Нефтяной танкер под флагом Коморских островов перевернулся в 25 морских милях (около 46 км. — Ред.) к юго-востоку от Рас-Мадрака. Соответствующие власти инициировали проведение поисково-спасательной операции», — говорится в публикации.

Залег на дно в заливе: ВМС Ирана потеряли один из крупнейших кораблей
Судно обеспечения Kharg затонуло в Оманском заливе после пожара, начавшегося при невыясненных обстоятельствах

Ранее, 29 июня, сообщалось, что следовавший из России в Тунис сухогруз сел на мель у берегов Стамбула. Также представители управления береговой безопасности Турции сообщили о начале восстановительных работ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024