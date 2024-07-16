Нефтяной танкер перевернулся у берегов Омана

Нефтяной танкер, который шел под флагом Коморских островов, перевернулся у берегов Омана. Об этом 15 июля сообщил Центр морской безопасности при минобороны султаната на своей странице в соцсети X (бывш.Twitter).

«Нефтяной танкер под флагом Коморских островов перевернулся в 25 морских милях (около 46 км. — Ред.) к юго-востоку от Рас-Мадрака. Соответствующие власти инициировали проведение поисково-спасательной операции», — говорится в публикации.

Ранее, 29 июня, сообщалось, что следовавший из России в Тунис сухогруз сел на мель у берегов Стамбула. Также представители управления береговой безопасности Турции сообщили о начале восстановительных работ.