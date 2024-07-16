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Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Министерство обороны России 16 июля сообщило о новых подвигах военных Вооруженных сил (ВС) РФ, которые рискуют своей жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

В военном ведомстве указали, что начальник аппаратной роты связи, прапорщик Дмитрий Полосенко выполнял задачу по восстановлению связи с одним из подразделений бригады, попавшей под обстрел. В установленном районе он, обнаружив поврежденную в результате обстрела аппаратуру, оперативно восстановил ее работоспособность и приступил к настройке. Боевой опыт Полосенко позволил ему завершить настройку защищенных каналов связи с подразделениями и в ходе выдвижения войск для проведения наступательных действий обеспечить устойчивое, непрерывное и скрытное управление.

Как подчеркнули в Минобороны, грамотные и оперативные действия Полосенко обеспечили выход на рубежи атаки без потерь и в нужное время, а также нанесение значительных потерь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в заданном районе.

В ведомстве также выделили заслуги рядового Леонида Куваева, который обеспечивал непрерывное снабжение боеприпасами российских военнослужащих. Его подразделение получило задачу наступать на одном из тактических направлений, военнослужащий в течение нескольких суток беспрерывно, в условиях регулярного минометного и артиллерийского обстрела, подвозил боекомплект непосредственно к наступающим штурмовым группам, а также вывозил раненых в тыл.

Отмечается, что отважность Куваева позволила своевременно обеспечить штурмовые подразделения боеприпасами, это позволило продвинуться в глубину обороны противника и создать условия для развития дальнейшего наступления российских войск.

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Накануне, 15 июля, в МО РФ сообщили об уничтожении британской самоходной артиллерийской установки (САУ) АS-90 около Ильинки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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