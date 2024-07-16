По стопам Сяопина: в Китае проходит ключевой пленум

В Китае стартует третий пленум Центрального комитета Компартии ХХ созыва, который продлится до 18 июля. На нем планируют обсудить вопросы экономического развития страны. Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что по итогам встречи будут приняты решения. При этом на Западе СМИ говорят о наличии серьезных проблем в экономике КНР — больших долгах местных властей и коллапсе в секторе недвижимости. Подробности — в материале «Известий».

Третий — самый важный

Это событие считается одним из главных во внутренней политике страны. Обычно третий пленум посвящен вопросам экономики, где Пекин в последнее время сталкивается с рядом проблем.

Столь пристальное внимание местных и западных СМИ к этому пленуму не случайно — в 1978 году на третьем пленуме были заложены основы «политики реформ и открытости», на котором автор этого курса Дэн Сяопин окончательно победил своего соперника — преемника Мао Цзэдуна — Хуа Гофэна. А главное — были заложены важные меры для постепенной либерализации.

После этого Пекин стал постепенно открываться миру, экспериментируя с внедрением элементов рыночной экономики.

Это, в частности, касается повышения внутреннего спроса после снятия жестких мер, введенных после пандемии коронавируса. При этом формально китайские власти добиваются выполнения целей, которые сами и поставили. В прошлом году рост ВВП достиг 5,2%, в этом году в планах сохранить его в пределах 5%.

Главные вопросы на повестке

Весной пр едседатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин встречался с представителями бизнеса в городе Цзинань провинции Шаньдун, где призвал их к «прорывам в реформах» по таким вопросам, как улучшение социальных и госуслуг, занятость, рост доходов и т.д.

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин Фото: Global Look Press/Xinhua/Li Xueren

По сведениям агентства «Синьхуа», на нынешнем пленуме будут рассматриваться вопросы «всестороннего углубления реформ и продвижения модернизации КНР». Однако об итогах этого мероприятия, как говорится в публикации, станет известно лишь после 18 июля.

Считается, что на повестке три темы: увеличение налогов, возможность повышения пенсионного возраста и объявление о новых мерах для привлечения инвесторов.

В настоящее время в КНР пенсионный возраст составляет 55 лет для женщин, которые работали в офисе, и 50 лет для представительниц рабочих профессий, 60 лет — для мужчин. Если сейчас доля пожилых людей старше 60 лет составляет около 20%, то через шесть лет их число составит треть населения.

КПК всё больше обращает внимание на важность «новых качественных производительных сил», говоря о необходимости развивать такие сферы, как биотехнологии, водородная энергетика, квантовые вычисления.

В понедельник, 15 июля, были опубликованы экономические показатели развития Китая за первые шесть месяцев 2024 года, ВВП вырос на 5%. Темпы роста экономики КНР замедлились во втором квартале до 4,7% по сравнению с 5,3% в первом.

Фото: REUTERS/Tingshu Wang

При этом СМИ на Западе сообщают о больших долгах местных правительств в Китае и коллапсе в секторе недвижимости и строительном секторе. Отмечается, что на э том рынке происходит спад, учитывая, что данный сектор составляет более 25% от ВВП страны. Как сообщает The Wall Street Journal, власти в провинциях влезли в долги, множество домов остаются незаселенными, а выпускникам университетов всё сложнее найти работу.

Игра с нулевой суммой

«После открытой и реформаторской экономической политики правительства КНР в 1970-х и 1980-х годах темпы экономического роста Китая были беспрецедентными. Например, объем производства на душу населения увеличился примерно на 3000% за последние десятилетия, что заставило многих аналитиков называть экономический рост Китая чудом», — говорится в публикации World Economic Forum.

В статье, в частности, отмечается, что в последние годы экономический рост в Китае замедлился. Управляющий директор и партнер Boston Consulting Group Апарна Бхарадвадж отмечает, что, по прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к 2029 году рост спадет до 3,3%.

«Однако даже так называемый замедленный рост Китая на самом деле невероятно актуален для мировой экономики», — отметил эксперт. По его мнению, Пекину потребуются новые возможности для сохранения устойчивого роста. Это включает расширение своего участия в новых и трансформирующихся отраслях, таких как искусственный интеллект, цифровые финансовые услуги и зеленые технологии.

Профессор экономики Лондонской школы экономики и политических наук Цзинь Кейу, в свою очередь, отмечает, что для глобального зеленого перехода «необходимы триллионы долларов инвестиций», добавив, что «Китай будет играть очень важную роль» в этой трансформации.

Аналитики отмечают, что, несмотря на позитивные экономические перспективы Китая на 2024 год, препятствия и помехи для роста сохраняются. В частности, это геополитическая напряженность и глобальная экономическая фрагментация.

Тайваньская армия проводит военные учения после широкомасштабных совместных военных учений Китая вокруг Тайваня, 23 мая 2024 года Фото: REUTERS/Anadolu/Taiwan's Military News Agency

«Геополитика, конечно, по сути своей является игрой с нулевой суммой», — полагает профессор Корнелльского университета Эсвар Прасад.

В прошлом году в МВФ подсчитали, что экономическая фрагментация и усиление международных торговых ограничений могут обойтись мировой экономике в $7,4 трлн и сократить объем мирового экономического производства на целых 7%.

Эксперты отмечают, что значительную угрозу экономическому развитию во всем мире, особенно для развивающихся стран, создает напряженность в отношениях между США и Китаем.

Комплексное мероприятие

Директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин в беседе с «Извести ями» отметил, что третий пленум Центрального комитета Компартии Китая каждого созыва за последние десятилетия был посвящен экономической политике и определял экономический курс на весь срок работы состава соответствующего ЦК, а во многих случаях и дольше.

— В последние полтора года мы видели обострение экономической ситуации в стране, в то время как пленум в обычное для него время не был созван. Это породило большое количество предположений о том, почему на фоне ухудшения экономической ситуации по ряду направлений не проводилось главное мероприятие, связанное с планированием экономического развития, — отметил политолог.

Китаист пояснил, что однозначных объяснений нет до сих пор.

Члены постоянного комитета Политбюро ЦК КПК XX созыва: Ли Си, Цай Ци, Чжао Лэцзи, Си Цзиньпин, Ли Цян, Ван Хунин и Дин Сюэсян Фото: Getty Images/Lintao Zhang

— Я бы предположил, что они просто готовят какую-то серьезную программу реформ, которая, с одной стороны, вызывала дискуссии, с другой — требовала длительной проработки. Хотя предположения могут быть разные. Как бы то ни было, сейчас пленум состоится. И с учетом того, что он откладывался, и учитывая, что обстановка в экономике была непростой, можно ожидать, что на этот раз будут объявлены крупные решения, — уверен эксперт.

Специалист полагает, что они будут касаться экономической политики во всех ее проявлениях, включая внешнеэкономические вопросы. По его с ловам, это станет ответом на кризисные явления, которые в последнее время происходили в экономике КНР, а также на ухудшающуюся внешнюю конъюнктуру — рост внешних барьеров для высокотехнологичной продукции из Китая, снижение экспорта на развитые рынки и т.д.

— Хотя по большей части они сосредоточены на внутренних вопросах, там всё будет задействовано — и вопросы политики в финансовой сфере также будут рассматриваться. Это комплексное мероприятие, — подытожил аналитик.