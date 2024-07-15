Минобороны РФ сообщило о завершении весеннего призыва на военную службу

В рамках весеннего призыва на срочную военную службу были направлены 150 тыс. человек. Об этом 15 июля сообщило Минобороны РФ.

Большинство из призванных зачислены в учебные соединения и части, где получат военно-учетную специальность, добавили в ведомстве. В свою очередь, те военнослужащие, что уже прошли годовую службу, были своевременно уволены и направлены к местам проживания.

Кроме того, уточняется, что призывники не были направлены в пункты дислокации Вооруженных сил (ВС) РФ в Донецкой и Луганской народных республиках и Запорожской и Херсонской областях.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве россиян на военную службу 31 марта. Он проходил с 1 апреля по 15 июля. Глава государства также постановил уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок военной службы по призыву истек.

Ранее, 29 марта, в Минобороны сообщили, что граждан, состоявших на воинском учете и достигших 27 лет до 1 января 2024 года, сняли с учета и отправили в запас. С 1 января верхний предел призывного возраста повышен до 30 лет, минимальный же возраст останется на уровне 18 лет.

Затем, 2 апреля, экс-министр обороны Сергей Шойгу также подчеркнул, что планов по привлечению призывников к участию в спецоперации по защите Донбасса нет.