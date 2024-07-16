Полосатый ралли-рейд: как «КАМАЗ-мастер» выиграл «Шелковый путь - 2024»

Команда «КАМАЗ-мастер» одержала победу в ралли-марафоне «Шелковый путь», который в 2024 году прошел по территории России и Монголии. Сильнейшим из пятерки «Синей армады», выступающей при поддержке ВТБ, стал Дмитрий Сотников. Гонщик экипажа 303 по ходу первой половины 10-дневного ралли-рейда боролся с напарником по команде Эдуардом Николаевым и прошлогодним победителем, пилотом «МАЗ-СПОРТавто» Сергеем Вязовичем. Но после того как оба его конкурента потеряли десятки минут на восьмом этапе, Сотников закрепился на лидирующей позиции и до самого финиша в Улан-Баторе не дал ни единого повода усомниться в своей победе. Легенда «24 часов Ле-Мана» Роман Русинов, дебютировавший на ралли «Шелковый путь» в прошлом году, стал первым в зачете мотовездеходов. О других победителях и призерах — в материале «Известий».

Пятый титул Сотникова

Стартовой точкой «Шелкового пути» в этом году стал Томск. Маршрут ралли-марафона пролегал через пять регионов России и части Западной и Центральной Монголии, в том числе пустыню Гоби. Пилотам пришлось пройти через суровые климатические испытания. На пути участников встретились районы вечной мерзлоты, горные перевалы и жаркие пустыни.

Общая протяженность маршрута составила свыше 5 тыс. км. Из них почти 3 тыс. пришлось на скоростные спецучастки. В категории грузовиков лучше всех с этим тяжелейшим испытанием справился экипаж 303 в составе Дмитрия Сотникова, Руслана Ахмадеева и Ильгиза Ахметзянова.

Хотя лучшим на финальном этапе, который стартовал в Мандалгоби и привёл участников в Улан-Батор — столицу Монголии, стал другой пилот «КАМАЗ-мастер» Богдан Каримов. Он опередил лидера «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича на две с половиной минуты. Дмитрий Сотников добрался до финиша на третьем месте, но уверенно удержал лидерство в общем зачете. 39-летний российский пилот в пятый раз стал победителем ралли «Шелковый путь».

— Очень напряженная гонка до последнего километра, — поделился с «Известиями» эмоциями от победы Сотников. — На финальном мы стартовали, не видя соперника, поэтому приходилось выкладываться. Только на нейтрализации увидели, что всё в порядке. День был достаточно коварным, было немало мест, где можно было и колесо проколоть, и куда-нибудь заехать. Плюс немного не хватало видимости. Здорово, что у нас получилось, и титул опять у КАМАЗа. Заслуженная победа. Весь экипаж справился со своей работой отлично.

Вторую позицию в итоговой классификации гонки занял Эдуард Николаев из «КАМАЗ-мастер», отстав от Сотникова чуть более чем на 9 минут. Бронзовые награды завоевал экипаж Сергея Вязовича, который в плотной борьбе за подиум смог опередить Богдана Каримова.

— Получилась очень интересная гонка, особенно последний этап, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» Сергей Вязович. — Адреналина и разнообразия внесли последние километры, когда три грузовика боролись друг с другом очень плотно. Вообще гонка сложилась хорошо, но на седьмом этапе мы, к сожалению, потеряли слишком много времени, чтобы бороться за победу. Тем не менее мы на подиуме — это очень хорошая работа всей команды.

Пятёрку сильнейших замкнул Сергей Куприянов на газодизельном грузовике «КАМаз», опередив Алексея Вишневского из «МАЗ-СПОРТавто». Седьмое место по итогам гонки завоевал Андрей Каргинов, а на восьмом и девятом местах расположились Владимир Моисеев и Михаил Шкляев из GAZ Raid Sport. Эта команда выступает на грузовиках, созданных из серийных узлов, а наработки по итогам этого ралли позже найдут своё применение на гражданских машинах завода. Увы, не смог добраться до финиша Юрий Найман, столкнувшийся с проблемами на финальном этапе.

Борьба Наумова и Пуревдоржа

Всего в соревнованиях приняли участие 117 пилотов из России, Белоруссии, Китая, Туркменистана и Монголии. Помимо битвы грузовиков очень интересные баталии разворачивались в категориях внедорожники, квадроциклы и мотоциклы.

Триумфатором в зачёте серийных внедорожников (Т2) стал Андрей Сушенцов. Экипаж россиянина S&A Racing захватил лидерство уже в самом начале гонки и удержал преимущество до последнего этапа. Следом за ним в классификации ралли идут два пилота Федерации автомобильного спорта Туркменистана — Мердан Тойлыев и Максатмырат Данатаров.

В зачете квадроциклов финальный этап выиграл Данил Логинов, уверенно доминировавший на протяжении второй половины гонки и завоевавший победу по итогам всего марафона. Годом ранее Логинов был серебряным призером ралли, а теперь поднялся еще на один шаг выше. Вторую строчку на этот раз занял Азат Шаймухаметов, который годом ранее был третьим. Вслед за ним классифицирован Максим Сдвижков — он опередил китайского спортсмена Жоу Хе, получившего 10 часов пенализации за использование нерегламентированного GPS-оборудования.

В категории мотоциклов Мурун Пуревдорж до последнего гнался за Алексеем Наумовым и выиграл несколько этапов, однако этого всё же оказалось недостаточно: россиянин сохранил за собой первую позицию, в то время как монгольский райдер стал серебряным призером гонки.

— Последний спецучасток был очень скоростным, и шел сильный дождь, — цитирует Пуревдоржа пресс-служба ралли-рейда. — Были большие камни, я старался очень осторожно ехать по ним. Спасибо всем, кто участвует в организации ралли «Шелковый путь». Я узнаю всё больше разных вещей — правила, регламенты. Я нашел много новых друзей, они очень добрые и отзывчивые.

Третьим в объединенном зачете мотоциклистов стал Олег Павленко, который также записал на свой счёт уже вторую победу в G-Moto Challenge. До этого Павленко первенствовал в состязании, в котором спортсменам запрещена помощь механиков, в 2022 году. Второе и третье места в этом зачете завоевали Иван Ли и Антон Круглов.

Стоит отметить и успех Романа Русинова. Легенда российского автоспорта стал первым в зачете мотовездеходов, а также завоевал победу в абсолютном зачете гонки.

— Мы испытали стресс за 99 км до финиша, хотя ехали спокойно, держали свой темп, потому что понимали, что у нас большой отрыв и нужно просто финишировать, — заметил Роман Русинов. — Но это автоспорт, ралли-рейды, было много маленьких ловушек, местами совсем медленно ехали. Очень классно, что мы доехали до финиша. Это был еще один незабываемый день — и спасибо за это организаторам ралли «Шелковый путь», потому что гонка была просто супер. В первую очередь вспоминаются пески — от них я получил больше всего удовольствия.

Вторым вслед за Романом стал Дмитрий Черкесов, а третье место у Андрея Новикова, выступавшего на российском прототипе класса Т3. Едва ли не на каждом этапе экипаж Новикова был среди быстрейших, но небольшая поломка бензонасоса выбила его из претендентов на победу.