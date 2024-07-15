Военный рассказал о применении пулеметов в зоне спецоперации

Пулеметы остаются одним из важнейших оружий в любом военном конфликте. Какими орудиями пользуются в наше время и какие есть связанные с ними перспективные разработки, выясняла программа «Совбез».

На вооружении у российских десантников имеются пулеметы, оснащенные системой бесперебойной подачи патронов «Скорпион». Она состоит из короба с пулеметной лентой, рюкзака и гибкого металлического рукава, по которому боеприпасы подаются в пулемет.

«Скорпион» совместим с самыми распространенными моделями пулеметов калибра 7.62. Если элемент рукава выходит из строя, его легко можно починить прямо на месте, без специальных инструментов. За счет большого боезапаса «Скорпиона» — это 550 патронов — боец не отвлекается на перезарядку, когда он становится наиболее уязвимым. Кроме того, нести один рюкзак намного удобнее, чем таскать с собой пять-шесть громоздких коробок с патронами. Такая система делает пулеметчика наиболее мобильным, а стрельбу эффективной.

«Во время боя может возникнуть ситуация, когда пулеметчику необходимо экстренно избавиться от рюкзака. В «Скорпионе» предусмотрена универсальная система сброса, которая позволяет избавиться от него в любой момент», — отметил автор программы Игорь Шевчук.

Подобные системы разрабатывают в нескольких странах. Но «Скорпион», созданный инженерами одного из вологодских предприятий, выгодно отличается от заграничных аналогов простотой и надежностью. Американскую систему, например, починить можно только в заводских условиях. Российские бойцы уже получили 2 тыс. экземпляров «Скорпиона», в том числе и продвинутую версию с боезапасом на 750 патронов.

Тактика применения стационарных пулеметных огневых точек, появившаяся еще в начале XX века, уходит в прошлое. Теперь даже в укрытии стрелок стал уязвим для многих видов оружия. Но сам пулемет как таковой остается актуален. Даже советский крупнокалиберный пулемет Дегтярева – Шпагина 1938 года стоит на вооружении 40 стран мира и активно используется на Украине.

В условиях, когда бойцу надо постоянно передвигаться, больше всего востребованы легкие пулеметы. Подавляющее большинство моделей, которыми воюют украинцы — это советские и российские образцы, так как они особенно надежны. Так, ручной пулемет Калашникова после тысячи непрерывных выстрелов пулемет может загореться, но продолжит работать. Оружие выходит из строя, только отстреляв 1,2 тыс. патронов.

Опытный стрелок из пулемета, снаряженного бронебойными патронами, может вывести из строя даже бронетехнику. Например, повредить датчики, перископы и другое навесное оборудование танка или БМП. Средняя прицельная дальность пулемета калибра 7,62 — 1,5 тыс. м, а максимальная — почти 4 км. Даже на этом расстоянии пуля может ранить или остановить противника.

«Если человек в бронежилете, а сейчас это бронежилеты пятого класса защиты, в основном и у нас, и у противника, убить, возможно, не убьет, но остановить — однозначно остановит. Это сильнейший удар, это удар кувалдой в грудь. Конечно же, после этого ты не сможешь ни бежать, ни прицельно стрелять, отдышаться бы», — отметил старший лейтенант Александр Князев.

Крупнокалиберный пулемете Дегтярева – Шпагина с боеприпасами калибра 12,7 мм способен превратить в крошку кирпичную стену или пробить стальную броню толщиной несколько сантиметров. Новый российский крупнокалиберный пулемет «Корд» благодаря высокой точности на больших дальностях используют и для борьбы со снайперами ВСУ, и как зенитное орудие для поражения воздушных целей. Ставят его на танки, БМП и автомобили.

Еще одно недавнее изобретение российских инженеров — наземный дрон «Курьер», вооруженный «Кордом». Он применяется для подавления противника на дальних дистанциях. Благодаря малошумному двигателю беспилотник может незаметно подобраться к вражеским позициям. Используется также крупнокалиберный пулемет Владимирова — один из самых мощных в мире. Борт бронетранспортера он уверенно превращает в решето.

В ВСУ помимо советских моделей применяют американский крупнокалиберный Browning M2 производства начала 1930-х годов. Однако вес такого оружия — за 40 кг. Чтобы сделать с ним огневую точку, нужно устанавливать на бронетехнику, но это не спасает от уничтожения дронами.