Реклама
Прямой эфир
Туризм
Премьер-министр Таиланда одобрил 60-дневный безвизовый режим для россиян
Мир
CNN узнала об отсутствии проверки охраной места митинга Трампа перед покушением
Мир
Эксперт оценил возможность изменения политики Эстонии после отставки Каллас
Мир
Суд в США закрыл дело против Трампа о незаконном хранении секретных документов
Мир
В Германии выделят €2,5 млн на переселение исчезающего вида хомяков
Мир
Политолог объяснил планы членов ЕС бойкотировать мероприятие Венгрии
Мир
Литва передаст Украине электрооборудование на €50 млн
Мир
В Ереване начались совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2024
Общество
Вероятной причиной пожара в районе Дюрсо названо нарушение правил безопасности
Общество
Пожар в Коктебеле распространился на Карадагский заповедник
Мир
СМИ сообщили о готовности ХАМАС поддержать переговоры по урегулированию в Газе
Армия
Россия и Китай обсудили вопросы тылового обеспечения армий двух стран
Армия
Средства ПВО сбили украинский дрон над Черным морем около западного побережья Крыма
Общество
Роспотребнадзор сообщил о единичных случаях бабезиоза в России
Мир
Маск заявил о провале Секретной службы США из-за покушения на Трампа
Общество
В Москве начали строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии метро
Происшествия
В Коктебеле загорелась сухая растительность на площади 20 га
Сюжет:

Военный рассказал о применении пулеметов в зоне спецоперации

Офицер Князев: выстрел из пулемета с 4 км — это удар кувалдой в грудь
0
Фото: РЕН ТВ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пулеметы остаются одним из важнейших оружий в любом военном конфликте. Какими орудиями пользуются в наше время и какие есть связанные с ними перспективные разработки, выясняла программа «Совбез».

На вооружении у российских десантников имеются пулеметы, оснащенные системой бесперебойной подачи патронов «Скорпион». Она состоит из короба с пулеметной лентой, рюкзака и гибкого металлического рукава, по которому боеприпасы подаются в пулемет.

«Скорпион» совместим с самыми распространенными моделями пулеметов калибра 7.62. Если элемент рукава выходит из строя, его легко можно починить прямо на месте, без специальных инструментов. За счет большого боезапаса «Скорпиона» — это 550 патронов — боец не отвлекается на перезарядку, когда он становится наиболее уязвимым. Кроме того, нести один рюкзак намного удобнее, чем таскать с собой пять-шесть громоздких коробок с патронами. Такая система делает пулеметчика наиболее мобильным, а стрельбу эффективной.

«Во время боя может возникнуть ситуация, когда пулеметчику необходимо экстренно избавиться от рюкзака. В «Скорпионе» предусмотрена универсальная система сброса, которая позволяет избавиться от него в любой момент», — отметил автор программы Игорь Шевчук.

Подобные системы разрабатывают в нескольких странах. Но «Скорпион», созданный инженерами одного из вологодских предприятий, выгодно отличается от заграничных аналогов простотой и надежностью. Американскую систему, например, починить можно только в заводских условиях. Российские бойцы уже получили 2 тыс. экземпляров «Скорпиона», в том числе и продвинутую версию с боезапасом на 750 патронов.

Тактика применения стационарных пулеметных огневых точек, появившаяся еще в начале XX века, уходит в прошлое. Теперь даже в укрытии стрелок стал уязвим для многих видов оружия. Но сам пулемет как таковой остается актуален. Даже советский крупнокалиберный пулемет Дегтярева – Шпагина 1938 года стоит на вооружении 40 стран мира и активно используется на Украине.

В стиле Z: в России разработан компактный ручной пулемет
Новое оружие будет востребовано штурмовыми подразделениями, считают эксперты

В условиях, когда бойцу надо постоянно передвигаться, больше всего востребованы легкие пулеметы. Подавляющее большинство моделей, которыми воюют украинцы — это советские и российские образцы, так как они особенно надежны. Так, ручной пулемет Калашникова после тысячи непрерывных выстрелов пулемет может загореться, но продолжит работать. Оружие выходит из строя, только отстреляв 1,2 тыс. патронов.

Опытный стрелок из пулемета, снаряженного бронебойными патронами, может вывести из строя даже бронетехнику. Например, повредить датчики, перископы и другое навесное оборудование танка или БМП. Средняя прицельная дальность пулемета калибра 7,62 — 1,5 тыс. м, а максимальная — почти 4 км. Даже на этом расстоянии пуля может ранить или остановить противника.

«Если человек в бронежилете, а сейчас это бронежилеты пятого класса защиты, в основном и у нас, и у противника, убить, возможно, не убьет, но остановить — однозначно остановит. Это сильнейший удар, это удар кувалдой в грудь. Конечно же, после этого ты не сможешь ни бежать, ни прицельно стрелять, отдышаться бы», — отметил старший лейтенант Александр Князев.

Крупнокалиберный пулемете Дегтярева – Шпагина с боеприпасами калибра 12,7 мм способен превратить в крошку кирпичную стену или пробить стальную броню толщиной несколько сантиметров. Новый российский крупнокалиберный пулемет «Корд» благодаря высокой точности на больших дальностях используют и для борьбы со снайперами ВСУ, и как зенитное орудие для поражения воздушных целей. Ставят его на танки, БМП и автомобили.

Еще одно недавнее изобретение российских инженеров — наземный дрон «Курьер», вооруженный «Кордом». Он применяется для подавления противника на дальних дистанциях. Благодаря малошумному двигателю беспилотник может незаметно подобраться к вражеским позициям. Используется также крупнокалиберный пулемет Владимирова — один из самых мощных в мире. Борт бронетранспортера он уверенно превращает в решето.

В ВСУ помимо советских моделей применяют американский крупнокалиберный Browning M2 производства начала 1930-х годов. Однако вес такого оружия — за 40 кг. Чтобы сделать с ним огневую точку, нужно устанавливать на бронетехнику, но это не спасает от уничтожения дронами.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024