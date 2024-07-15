Жительницу Волгограда приговорили к 18 годам колонии за убийство ребенка

Суд в Волгограде приговорил Екатерину Аккубекову, которая заперла своего девятимесячного сына в квартире на несколько дней, к 18 годам колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ (СУ СК) по региону.

«Приговором суда виновной назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, отбывать которое она будет в исправительной колонии общего режима, а также с последующим ограничением свободы сроком на один год», — говорится в сообщении.

Уточняется, что летом 2023 года обвиняемая оставила ребенка одного в квартире без воды и еды, заперев входную дверь на ключ. Женщина уехала в соседний район Волгограда, где распивала спиртные напитки со знакомыми. Тело младенца через пять дней обнаружила его бабушка.

СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением»).

Осужденная в ходе судебного разбирательства вину в совершении преступления не признала.

Ранее, 14 июля, следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Пермскому краю предъявило обвинение женщине, подозреваемой в убийстве собственного сына, тело которого было найдено в чемодане. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как установило следствие, женщина задушила своего ребенка, после чего оставила на его теле колото-резаные раны.