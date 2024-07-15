Венгерские маневры

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по результатам своей челночной дипломатии направил руководству и лидерам стран — участниц ЕС план по урегулированию украинского конфликта. В офисе венгерского премьера поездки в Москву, Киев и Пекин назвали чрезвычайно важными, утверждая, что Венгрия на сегодняшний день «является единственной страной, которая располагает свежей и конкретной информацией о том, как мыслят воюющие стороны и важнейшие игроки-посредники».

Мировая общественность затаила дыхание — что произойдет дальше: какой будет окончательная реакция ЕС, насколько Брюссель может пойти на обострение отношений с Венгрией, может ли Будапешт в итоге стать основным посредником в урегулировании украинского конфликта и вообще почему Венгрия в лице Орбана занимает такую активную позицию в этом вопросе.

Постараемся ответить на эти и другие вопросы и начнем с последней позиции. Говоря об истинных причинах «мирной миссии» Виктора Орбана, следует подчеркнуть, что тем самым он, во-первых, старается остановить стремительное падение Европы в пропасть и, во-вторых, последовательно отстаивает национальные интересы своей страны, добиваясь территориальной автономии для венгров Закарпатской Украины.

Напомню, что именно Орбан в своей статье «Правительства Европы в гуще войны» объявил о мрачных перспективах Европы. «То, что будет впереди, — гораздо хуже, чем мы думаем», — говорит политик. «Европа готовится к войне. Каждый день объявляют об открытии очередного этапа на пути в ад. Нас осыпают этим каждый день: сотни миллиардов евро — Украине, размещение ядерного оружия посреди Европы, вербовка наших сыновей в иностранные армии, миссия НАТО на Украине, отправка европейских воинских частей на Украину. Друзья мои, такое ощущение, что у военного поезда нет тормозов, а машинист сошел с ума. Мы должны нажать на аварийный тормоз, чтобы хотя бы те, кто хочет, могли выбраться из поезда и не участвовать в войне».

Что касается положения венгров в Закарпатье, то это старая история, берущая свое начало в IX веке. Со времени вхождения Закарпатья в состав Венгерского королевства и до вхождения в состав Чехословакии венгры были господствующим в социально-экономическом плане этносом в регионе. В 1945 году Закарпатье присоединили к СССР (УССР), и уже после развала Советского Союза венгры почувствовали перемены в худшую сторону. Подавляющее их большинство — это жители Закарпатья (более 150 тыс. человек), где они составляют 12% населения области. Венгры образуют большинство населения в Береговском районе, половину населения Виноградовского района и заметное меньшинство в Ужгородском и Мукачевском районах. Как отмечают специалисты, венгерское меньшинство проявляет значительную устойчивость к ассимиляции благодаря компактному расселению в пределах нескольких районов, причем некоторые из них граничат с исторической родиной — Венгрией.

Для того чтобы остановить мчащийся на огромной скорости к трагедии европейский экспресс и обеспечить права венгерского меньшинства на Украине, Орбан использует все доступные средства и прежде всего полугодовое председательство в Евросоюзе, которое перешло Венгрии с 1 июля этого года. Не будем забывать при этом, что, вступая в эту должность, Виктор Орбан объявил лозунгом председательства «Сделаем Европу снова великой». В числе приоритетов своих внешнеполитических усилий он поставил весьма амбициозную цель — добиться прекращения вооруженного противостояния на Украине.

Здесь важно подчеркнуть, что Виктор Орбан поступил как яркий представитель консервативной идеологии, для которой главное в обществе — традиция преемственности, защита нравственных ценностей, а основные положения сводятся к тому, что над обществом экспериментировать нельзя, революционные и гражданские войны ему чрезвычайно вредят, а изменения должны носить медленный, эволюционный характер.

Согласно политическому реализму, который лежит в основе консерватизма, в международных отношениях в условиях существования интересов у каждого из государств невозможно избежать конфликтных ситуаций. Поэтому в основе международных процессов лежит межгосударственный конфликт или его крайняя форма — война. Хотя представители политического реализма не исключают существования других видов международных процессов, все они носят, по их мнению, подчиненный характер по отношению к войне, а мир — это идеальная ситуация, имеющая временный характер. Международное же сотрудничество проявляется прежде всего в форме военных и военно-политических союзов.

Самым эффективным средством обеспечения мира, согласно политическому реализму, считается баланс сил, который возникает как из столкновения национальных интересов, так и из уважения прав друг друга, общности культур. Главным средством обеспечения безопасности государства, по взглядам консерваторов, остается дипломатия силы, которая считается основным материальным фактором, обеспечивающим политическую мощь государства. Анархический характер международных отношений невозможно преодолеть с помощью совершенствования норм международного права, свое слово должна сказать дипломатия силы.

А что же Виктор Орбан? Он верит в силу, но другую — силу дипломатии. Как это делали наши далекие предки после того, как пришли к выводу, что вместо бесконечных столкновений с летальным исходом лучше договариваться, как в свое время сделали героические спартанцы, которые не раз вступали в переговоры и с западными сатрапами, и с самим царем.

Верит ли опытный венгерский политик, что сегодня в условиях отсутствия какого-либо намека на использование дипломатии как главного средства разрешения международных споров и вооруженных конфликтов всё это реально? Думаю, что да, иначе он не пустился бы в такое далекое и вместе с тем опасное для своего авторитета «челночное плавание». И, хотя в скорое окончание боевых действий на Украине Орбан не верит, он начал действовать, взяв за основу два главных способа дипломатии — посредничество и переговоры, которые состоялись в трех столицах, правда, при очевидном несовпадении видения целей и задач специальной военной операции с мнением венгерского гостя.

Реакция на эти инициативы была ожидаема: руководство ЕС тут же назвало визит «частной инициативой». В частности, в Еврокомиссии заявили, что не планируют встречаться с Орбаном для обсуждения его визитов в Россию и Китай, поскольку эти поездки не отражают общую позицию союза. По данным итальянской газеты Repubblica, Брюссель планирует снизить значение инициатив Будапешта вплоть до их бойкотирования и прекращения полномочий председательства Венгрии в ЕС, понимая при этом, что процедура его отзыва слишком долгая и сложная. Кроме того, это был бы опасный прецедент.

Миротворческие усилия Венгрии практически сразу попали под шквал критики и многих лидеров государств — членов ЕС, среди них канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Характерно высказывание по этому поводу директора по Европе из консалтинговой компании Eurasia Group Муджтабы Рахмана: «Это Европа говорит Виктору Орбану: «Хватит, пришло время встать в общий строй. Может, у вас и есть пистолет, но у нас есть базука».

Практически мирную инициативу Будапешта поддержала лишь Словакия. Тем не менее, несмотря на такую острую реакцию, есть основания полагать, что Будапешт будет и дальше вести себя активно на дипломатическом поприще на протяжении всего периода своего председательства в ЕС.

Мы же, со своей стороны, можем утверждать, что, используя свой огромный политический опыт, Орбан проявил себя как истинный миротворец и политик мирового масштаба. Этого уже достаточно для того, чтобы благодарить его и проникнуться к нему большим уважением как к настоящему национальному лидеру, авторитет которого распространился далеко за пределы Венгрии. И в связи с этим Виктор Орбан вправе рассчитывать на роль посредника в возможных переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта.

Подчеркиваю: возможных, поскольку сегодня такой вариант разрешения украинского кризиса исключен. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сейчас никаких предпосылок для переговоров между Россией и Украиной нет. Одной из главных проблем создавшейся ситуации, по его словам, остается «поведение Североатлантического альянса, поддерживающего Киев». НАТО попросту не хочет учитывать интересы Москвы. Именно поэтому переговоры Украины и России пока состояться не могут.

Что же тогда? Мировой опыт завершения крупных войн и конфликтов подсказывает одно — капитуляция. Только она, как это было без малого 80 лет назад, сможет остановить «коричневую чуму XXI века» на Украине и позволит достигнуть целей СВО — денацификации и демилитаризации этого квазигосударства.

Автор — профессор кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической академии МИД РФ, главный редактор журнала «Дипломатическая служба»



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