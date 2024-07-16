Кто за младшую: русский ответ фильму «Один дома» возглавил бокс-офис

Комедийный русский ответ фильму «Один дома» выстрелил в дебютный уикенд — новинка «Не одна дома» на первом месте ЕАИС. Лента с Равшаной Курковой и рэпером DAVA заработала 42,3 млн рублей. Также в лидерах очередная часть мультфраншизы «Большое путешествие», собравшая в кассе 20 млн рублей, и неофициальная «Головоломка». Несмотря на обилие рекламы, «Культурная комедия» стартовала вяло — всего 16,4 млн рублей. Но общая посещаемость сейчас ниже привычного уровня, сообщили «Известиям» эксперты.

О детях и ворах

В свой дебютный уикенд выстрелила комедия «Не одна дома». Сюжет незамысловат и во многом повторяет культовый «Один дома» Джона Хьюза, который мы пересматрвиаем по всем федеральным каналам каждый Новый год. Пятиклассница Маша остается в пустом особняке, потому что мама в исполнении Равшаны Курковой и папа, роль которого сыграл DAVA (Давид Манукян), уехали в командировку. Дочери они об этом сообщают по телефону, и так же дистанционно нанимают няню.

Няня (Юлианна Михневич) оказывается мошенницей, которая хочет опробовать все удобства дорогостоящего обиталища семьи Хаметовых, а заодно стащить побольше налички и драгоценностей. И Маша, как Кевин Маккалистер, берет дело в детские руки и расставляет по дому всяческие ловушки, чтобы выжить из жилища злодейку. Релиз по итогам уикенда с 11 по 14 июля взял «золото»: новинка заработала 42,3 млн рублей, хотя у нее было не так уж много наружной рекламы, и нельзя сказать, что фильм продвигали специально. Новинке выделили 13 тыс. сеансов, и на нее сходило 139 тыс. человек.

— В соответствии с последними трендами, кассу уикенда поделил именно семейный контент. «Не одна дома» вырвалась в лидеры во многом благодаря хорошему сарафану в соцсетях — Милана Хаметова долго прогревала выход фильма, где сыграла главную роль, — считает глава киносети КАРО Ольга Зинякова.

Примечательно, что другая российская новинка для той же аудитории — «Культурная комедия» — наоборот, не получила практически никаких бенефитов после инвестиций в рекламу. Релиз с Алексеем Чадовым в роли циничного чиновника, которому нужно срочно «окультуриться», чтобы остаться в кресле, заработал всего 16,4 млн рублей в свой дебют, заняв четвертую строку. Но, по мнению Ольги Зиняковой, реклама была активной у обоих релизов — и наружная, и диджитал.

— Просто общая посещаемость сейчас ниже привычного уровня, и эти фильмы конкурируют между собой за аудиторию, она у проектов смежная, — объясняет эксперт.

В «Культурной комедии» состав ничуть не менее звездный и знакомый зрителю, что и в «Не одна дома». Кроме Чадова там играют Яна Гладких и Юрий Стоянов, а в режиссерское кресло сел Владимир Котт, подаривший российскому зрителю франшизу «Непослушник». Но, хотя у фильма было запланировано 10,3 тыс. сеансов в выходные с 11 по 14 июля, их посетило всего 44 тыс. человек.

Наступают на пятки

«Три богатыря. Ни дня без подвига» опустились на шестое место. А еще в топы ЕАИС вновь вошли хорроры. Пожалуй, ярким релизом жанра можно назвать «Максин ХХХ», в котором главную роль исполнила новая «королева крика» Мия Гот. Но, несмотря на солидный актерский состав, официальный релиз и причастность к трилогии «Х», новинка заняла лишь седьмое место с результатом 13,6 млн рублей. Сеансов новинке дали немало — 4,2 тыс., и на них сходило 32 тыс. зрителей.

Примечательно, что индонезийский «Астрал. Ночной кошмар» занял пятое место и заработал больше «Максин ХХХ» — 15,6 млн рублей. Вероятно, это связано с названием, которое для фильма выбрали кинопрокатчики, однако на самом деле новинка не имеет никакого отношения к культовой франшизе. По сюжету, главный герой осознает, что умеет проникать в чужие сны и так воздействовать на жизни окружающих людей, а также бороться со злом прямо там, в сознании, объятом царством Морфея. Картине выделили 3,4 тыс. сеансов и на них сходило 42 тыс. зрителей.

— Второй по посещаемости стала анимация «Большое путешествие. Вокруг света». Что тут говорить? Если бы релизы вышли автономно друг от друга, то у них был бы шанс заработать кратно больше в премьерный уикенд. Плюс, безусловно, сказалось присутствие пиратки, которая съела значимую часть выручки этих двух отличных проектов, — отмечает Ольга Зинякова.

Действительно, короткие метры тоже остаются в топах — сейчас с ними прокатывают неофициальные новинки: вторую «Головоломку» и четвертую часть «Гадкого я». На втором месте рейтинга ЕАИС значится фильм «Минуточку», собравший в этот уикенд 21 млн рублей. Его результат — 44 тыс. зрителей на 2 тыс. сеансов. «Минуточку» опередил третью часть мультфраншизы «Большое путешествие» про медведя Мик-Мика, которому аист постоянно приносит всё новых детей, но почему-то не медвежат. Российский полный метр собрал 20 млн рублей, а «Минуточку» — 21 млн.

— Надо понимать, что и «Гадкий Я», и «Головоломка» — это эффектные франшизы мирового уровня, и отвлечь от них внимание при дефиците драйверов в локальном прокате не так-то просто. И здесь сказалось комбо: проекты широкие, обрамленные постоянными инфоповодами, которыми кишат соцсети, плюс летнее затишье у нас, — резюмирует эксперт.

Кроме «Минуточку» также неплохо заработали «Сколько весит облако» (13 млн рублей, восьмое место) и «Дальше собственного носа» (12 млн рублей, девятое место). На оба фильма было выделено от 1 тыс. до 1,5 тыс. сеансов, куда пришло в среднем 25–30 тыс. человек. Кроме мультфильмов по предсеансовому обслуживанию с этими короткими метрами также показывают «Тихое место. День первый» и «Плохие парни до конца».