Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли синхронный удар фугасными авиационными бомбами (ФАБ) по Нью-Йорку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадры атаки есть в распоряжении «Известий».

Информация о пораженных целях не уточнялась.

Ранее в этот день «Ростех» сообщил об усовершенствовании модулей планирования для авиабомб. Как уточнили в госкорпорации, ФАБ-3000 с умными модулями используются в зоне специальной военной операции.

Кроме этого, 4 июля стало известно, что российские военные бомбой ФАБ-3000 нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Удар был нанесен в районе населенного пункта Глубокое.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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