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Производство безалкогольных напитков выросло в Хабаровском крае

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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В Хабаровском крае увеличилось производство безалкогольных напитков. За 6 месяцев 2024 года рост производства составил 37,5%. Квас, соки и морсы делают на 20 предприятиях края. Всего же насчитывается около 70 наименований. С начала этого года произведено 9,3 млн л напитков.

Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона, росту способствует увеличение спроса населения, расширение географии сбыта. Так, к началу лета выросло производство русского кваса. Небольшие магазины в Приморье также стали проявлять интерес к продукции Хабаровского края. На одном из предприятий расширили линейку напитков без сахара, которыми уже заинтересовались крупные федеральные сети.

По словам начальника управления пищевой и перерабатывающей промышленности минсельхоза края Светланы Абдаловой, в 2023 году тоже фиксировался рост производства безалкогольных напитков, но не такой значительный.

Ранее, 18 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы Дальнего Востока по большинству направлений развиваются лучше, чем остальные субъекты России. Позитивные тенденции подтверждает приток молодежи.

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