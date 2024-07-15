Производство безалкогольных напитков выросло в Хабаровском крае

В Хабаровском крае увеличилось производство безалкогольных напитков. За 6 месяцев 2024 года рост производства составил 37,5%. Квас, соки и морсы делают на 20 предприятиях края. Всего же насчитывается около 70 наименований. С начала этого года произведено 9,3 млн л напитков.

Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона, росту способствует увеличение спроса населения, расширение географии сбыта. Так, к началу лета выросло производство русского кваса. Небольшие магазины в Приморье также стали проявлять интерес к продукции Хабаровского края. На одном из предприятий расширили линейку напитков без сахара, которыми уже заинтересовались крупные федеральные сети.

По словам начальника управления пищевой и перерабатывающей промышленности минсельхоза края Светланы Абдаловой, в 2023 году тоже фиксировался рост производства безалкогольных напитков, но не такой значительный.

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