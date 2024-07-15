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Девять пожаров на площади 4 тыс. га действуют в Хабаровском крае

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Фото: пресс-служба Министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края
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В Хабаровском крае по данным на 15 июля зарегистрировано девять лесных пожаров на площади порядка 4 тыс. га. Возгорания возникли в Аяно-Майском, Верхнебуреинском районах и Охотском округе. С четырьмя возгораниями ведут борьбу более 80 человек, три единицы техники и три воздушных судна. По остальным принято решение прекратить тушение.

И.о. замминистра — начальника управления сохранения лесов регионального министерства лесного хозяйства и лесопереработки Максим Таранов заявил, что пожароопасная обстановка находится под контролем. Возгорания возникают на севере края, в так называемой зоне контроля. Это удаленные места, добраться туда наземным транспортом невозможно. Угрозы населенным пунктам нет.

Всего же, по данным министерства, с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае произошло 339 пожаров. За тот же период 2023 года было зарегистрировано 448, отмечает ИА AmurMedia со ссылкой на Таранова.

В крае продолжает действовать особый противопожарный режим, запрещающий использование огня в лесах. Для нарушителей предусмотрены штрафы до 1 млн рублей. В случае если поджог намеренный — до 2 млн рублей.

Ранее в населенных пунктах Амурской области и Забайкальского края местные жители жаловались на смог. Именно в этих двух регионах, а также в Якутии сейчас наиболее сложная обстановка с лесными пожарами, отчитались в Минприроды. Всего режим ЧС в связи с лесными пожарами введен в восьми субъектах.

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