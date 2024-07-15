В Москве подведут итоги председательства России в БРИКС на торгово-экономическом треке

24–26 июля с.г. в Москве состоится ряд встреч, на которых будут подведены итоги сотрудничества в рамках председательства России в БРИКС на торгово-экономическом треке.

24 июля с.г. Минэкономразвития России совместно с Всероссийской академией внешней торговли проведут научно-практическую конференцию «Партнерство стран БРИКС по развитию цифровой экономики: перспективы бесшовного трансграничного взаимодействия». Мероприятие станет платформой для контактов государственного сектора, деловых и академических кругов по вопросам, находящимся на стыке торгово-экономической повестки и повестки технологического развития стран БРИКС.

В рамках конференции запланированы три сессии, посвященные роли искусственного интеллекта в продвижении торгово-инвестиционного сотрудничества, развитию электронной коммерции и обеспечению защиты прав потребителей, синергии цифровых и космических технологий для достижения Целей устойчивого развития.

24–25 июля с.г. запланировано очередное заседание Контактной группы БРИКС по торгово-экономическим вопросам. Участники мероприятия проведут переговоры по ключевым сферам, представляющим взаимный интерес, сформулируют проекты совместных документов для дальнейшего принятия главами делегаций.

26 июля с.г. пройдут две встречи министерского уровня — 14-я встреча Министров экономики и внешней торговли БРИКС и предваряющий ее круглый стол «Место БРИКС в новой архитектуре международной экономической системы». Российскую делегацию возглавит министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

В рамках встречи министров экономики и внешней торговли БРИКС стороны обсудят текущий статус и перспективы налаживания дальнейшего сотрудничества в сфере повышения устойчивости цепочек добавленной стоимости и цепочек поставок, торговли сельхозпродукцией, внедрения технологии ИИ в торговлю и инвестиции, защиты прав потребителей электронной коммерции, поддержки малых и средних предприятий, взаимодействия по линии особых экономических зон.

На площадке круглого стола запланирован обмен мнениями по перспективам усиления глобального влияния БРИКС в формировании правил мировой торговли, потенциальным направлениям многосторонней координации. В своих выступлениях стороны затронут повестку поддержания и укрепления многосторонней торговой системы при центральной роли ВТО, обозначат приоритетные переговорные треки.

Серия мероприятий завершится принятием совместного заявления министров. Результаты председательства БРИКС на торгово-экономическом направлении будут представлены на пресс-конференции.

Оператор мероприятий в рамках председательства Российской Федерации в объединении БРИКС — Фонд Росконгресс.