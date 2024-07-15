Эксперт назвала пять самых живописных железнодорожных маршрутов в РФ

Путешествия на поездах всегда считались одним из самых безопасных и романтичных способов передвижения. Пять наиболее живописных железнодорожных маршрутов в России, а также советы для путешествующих на поезде, «Известиям»15 июля дала директор по маркетингу сервиса «Купибилет» Екатерина Долгих.

Среди пяти наиболее живописных железнодорожных маршрутов она назвала следующие.

«Рускеальский экспресс» (Сортавала — Горный парк Рускеала, Карелия). Этот ретропоезд на паровозной тяге предлагает незабываемое путешествие между станциями в Карелии. Вагон-ресторан и фотокупе добавляют особого шарма этому маршруту. Время в пути: около полутора часов. Стоимость билета: от 1200 рублей

«Графский поезд» (Воронеж — Графская — Рамонь, Воронежская область). Его называют маршрут выходного дня, который включает экскурсии по историческим местам и вокзалу на станции Графская. Время в пути: 8 часов 30 минут (в обе стороны). Стоимость билета: от 2500 рублей

«Байкальский Экспресс» (Иркутск/Улан-Удэ – Слюдянка – порт Байкал). Этот круиз по Кругобайкальской железной дороге позволяет насладиться потрясающими видами Байкала и местной кухней. Время в пути: 3 дня (2 ночи). Стоимость билета: от 8 тыс. рублей.

«Селигер» (Бологое – Осташков, Тверская область). Первый пригородный поезд на паровой тяге в России, проходящий по историко-заповедной зоне Октябрьской железной дороги. Время в пути: 3 часа 30 минут. Стоимость билета: от 700 рублей.

«Императорский маршрут» (Екатеринбург – Алапаевск). Это туристический маршрут, посвященный последним годам жизни царской семьи, включает посещение музеев и памятных мест. Время в пути: 1 день. Стоимость билета: от 1500 рублей.

«Как только определитесь с маршрутом, можно приступать к планированию путешествия. Вот несколько важных вещей, которые стоит принимать во внимание: приобретение билетов через интернет позволяет избежать очередей и выбрать удобное время отправления, тип вагона и место. Верхние полки дешевле, а самые комфортные поезда — фирменные или именные. Избегайте мест рядом с туалетом, выбирайте места рядом с проводником для тишины и порядка», — пояснила эксперт.



Она отметила, что в поездах доступен кипяток или кулер, а также можно бесплатно получить чашку, столовые приборы, нитку с иголкой и настольные игры у проводника.

«Если соседи шумят или распивают алкоголь, обращайтесь к проводнику или начальнику поезда. Они могут перевести вас на другое место или вызвать транспортную полицию для высадки дебошира. И не оставляйте ценные вещи без присмотра. Держите их под подушкой ночью и не откровенничайте с соседями. В некоторых современных поездах есть сейфы для дополнительной безопасности», — подчеркнула Долгих.



Некоторые поезда оборудованы платным душем. Также можно выбрать купе только для женщин и детей. Детям бывают доступны библиотеки с книгами.

«В поездах дальнего следования возьмите с собой тапочки, кружку-термос, внешний аккумулятор, наушники-затычки и антисептик. Купите у проводника чай или прессу, чтобы расположить его к себе. Правильная подготовка к поездке, знание прав пассажира и использование полезных лайфхаков помогут сделать путешествие на поезде незабываемым. Наслаждайтесь красотой России, путешествуя на поездах, и создавайте свои незабываемые истории», — подытожила эксперт.

25 июня эксперты «Туту» назвали «Известиям» десять самых загадочных и интересных пещер России. Среди них — Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае, пещера Сквозная в Республике Адыгея и искусственные пещеры парка «Рускеала» в Республике Карелия.