В МИЦ «Известия» обсуждают последствия изменения климата. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» 16 июля проходит круглый стол на тему: «Новая климатическая реальность: как подготовиться к стремительным изменениям?».
Участники в ходе мероприятия обсудят, как адаптировать инфраструктуру городов к опасным метеорологическим явлениям, а также то, какими глобальными последствиями грозят изменение климата и экстремальная жара. Кроме того, эксперты затронут вопрос изменения климата в регионах России.
Своим мнением по теме поделятся директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, а также руководитель лаборатории взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Сергей Гулев.
Кроме того, в круглом столе поучаствуют заведующая отделом адаптации к изменению климата Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН Оксана Лишка и эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин.