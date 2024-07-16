Россияне рассказали об отношении к приметам при покупке жилья

Девелопер ПИК и страховая компания «Росгосстрах» провели исследование и узнали, как россияне относятся к приметам, и каким из них они следуют при выборе и обустройстве нового жилья. Несмотря на то что большинство опрошенных (61%) скептически относятся к суевериям, почти половина респондентов (49%) признались, что сомневались бы в покупке квартиры из-за плохой приметы. Результаты появились в распоряжении «Известий» 16 июля.

Самыми суеверными оказались москвичи (17%). При этом жители столицы не только верят, но и следуют приметам: в целом по России насчитывается 12% таких респондентов, и треть из них приходится именно на москвичей. На втором месте — самарцы (14%), а замыкают тройку казанцы (12%). Интересно, что в приметы почти в равной степени верят как мужчины (51%), так и женщины (49%). Каждому пятому суеверному респонденту от 26 до 30 лет.

Самым распространенным суеверием, связанным с переездом, стало убеждение в том, что первой в новое жилье должна зайти кошка — так ответили 50% опрошенных россиян. На втором месте — вера в то, что для спокойной жизни в новой квартире сразу после переезда обязательно нужно накрыть стол для гостей (29%). Третье место разделили приметы о подкове над входной дверью и мужчине, который должен перешагнуть порог нового дома первым: в каждую из них верит по 21% респондентов. Также россияне кладут монету под порог (13%) и «забирают домового» из предыдущего жилья (4%).

Примечательно, что только 20% опрошенных уверены, что приметы на самом деле работают. Еще 65% респондентов не ждут, что приметы сбудутся и относятся к ним скептически, однако всё равно соблюдают их по привычке или на всякий случай. При этом почти две трети опрошенных (60%) чаще всего обращают внимание на негативные приметы, в то время как к позитивным присматриваются в пять раз меньше россиян (12%).

Интересно, что несмотря на общий скептицизм, почти половина опрошенных россиян могли бы отказаться от покупки жилья из-за плохой приметы — 22% респондентов испытывали бы сомнения по поводу такой жилплощади, каждый пятый принимал бы решение в зависимости от самой приметы, а 6% заявили, что не стали бы приобретать такое жилье вовсе.

3 июля сообщалось, что россияне стали чаще страховать сдающееся в аренду жилье. В первом полугодии 2024 года в России было оформлено около 1,3 млн полисов страхования недвижимости при посуточной аренде, следует из данных группы компаний BestDoctor. По информации аналитиков, прирост страховых полисов за период с января по июнь 2024-го составил 132% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.