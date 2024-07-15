Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан передал свой мирный план по урегулированию украинского конфликта лидерам стран Европейского союза (ЕС). Об этом в понедельник, 15 июля, сообщил политический директор политика Балаж Орбан.

По его словам, на данный момент план «лежит на столе» всех премьер-министров стран объединения. Сам подход строится в формировании реалистичной оценки ситуации, реальных целей и подходящего графика.

«Если Европа хочет мира и хочет иметь решающий голос в <...> прекращении кровопролития, то она должна сейчас разработать и реализовать изменение политического курса», — отметил директор в интервью газете Magyar Nemzet.

Орбан добавил, что роль Венгрии нельзя недооценивать и переоценивать, государство может сыграть значительную посредническую роль. Он добавил, что премьер-министр страны продолжит миротворческую миссию по урегулированию украинского конфликта, в связи с этим будут новые поездки и переговоры.

Премьер-министр Венгрии в попытке приблизить разрешение украинского конфликта побывал в Киеве и Москве. 2 июля он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. Орбан предложил украинскому лидеру рассмотреть вариант введения режима прекращения огня, чтобы начать диалог с Россией. Зеленскому подобная идея не понравилась.

5 июля премьер Венгрии с делегацией посетил Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили способы мирного разрешения конфликта и другие международные вопросы. Этот визит вызвал резкую критику в европейских столицах на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС до конца года. При этом Будапешт находится в серьезных разногласиях с Брюсселем по ряду вопросов, в том числе и по Украине.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.