В Запорожской области задержаны двое шпионивших в пользу ВСУ украинцев

В Запорожской области задержаны двое украинцев, которые занимались шпионажем в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 15 июля сообщает региональное управление ФСБ России.

Отмечается, что граждане Украины, получив соответствующее задание от представителя ВСУ через мессенджер Telegram, передавали стороне противника данные о местах расположения подразделений Вооруженных сил РФ для того, чтобы по указанным координатам в дальнейшем были нанесены ракетно-бомбовые удары.

На основании данных, полученных в ходе оперативно-разыскных мероприятий, возбуждено уголовное дело по ст. 276 «Шпионаж» УК РФ. Следствие продолжается.

Ранее, 5 июня, Херсонский областной суд признал гражданина Украины виновным в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины (СБУ) и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. По информации ФСБ, 54-летний мужчина, являющийся командиром территориальной обороны ВСУ, собирал информацию в Херсонской области о местах дислокации военной техники и личного состава армии РФ, а также о лицах военно-гражданской администрации региона. Агент украинских спецслужб свою вину признал и сотрудничал со следствием.