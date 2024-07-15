Найти квад: сможет ли Трусова вернуться в большой спорт после двухлетнего перерыва

Новость о возвращении Александры Трусовой в спорт удивила многих. Поверить в то, что эта фигуристка после почти двухлетнего простоя снова будет штурмовать четверные на фоне разговоров о свадьбе с Макаром Игнатовым, было непросто. Однако теперь всё официально. Трусова возвращается в команду «Ангелов Плющенко» и уже в сентябре выступит на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге, подтвердил Евгений Плющенко. Подробнее о громком камбэке вице-чемпионки Олимпиады — в материале «Известий».

Плотный график

Неожиданное заявление о том, что Александра Трусова приняла решение возобновить профессиональную карьеру, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сделал в воскресенье вечером.

— У нас в Санкт-Петербурге будут контрольные прокаты сборной России. Саша Трусова вернулась в спорт, мы каждый день тренируемся, работаем. Это большая сенсация. Я доказал, что это возможно. Надеюсь, что и мой спортсмен докажет, — цитирует Плющенко ТАСС.

Слова Евгения стали подтверждением различных слухов о планах Александры по возвращению в спорт. О завершении карьеры Трусова официально не объявляла и периодически даже выкладывала видео с тренировок. И всё же в последний раз она выходила на соревновательный лед в ноябре 2022 года, так что всё казалось очевидным. Да и кто в последний раз из наших фигуристок находил в себе силы честно признаться, что повесил коньки на гвоздь?

К тому же весь последний месяц Трусова мелькала в новостях совсем с другой повесткой — интернет обсуждал ее помолвку с фигуристом Макаром Игнатовым. Казалось бы, «королева квадов» сделала свой выбор в пользу семьи, поэтому инсайды о планах Трусовой выступить на контрольных прокатах в начале июля воспринимались со скепсисом.

Когда возможное возвращение титулованной фигуристки в спорт обсуждал ее агент Алексей Николаев, Александру это возмутило, и Николаев в итоге узнал, что он уже бывший агент. Однако сейчас всё иначе.

— Да, я хочу попробовать выступить на прокатах, Федерация фигурного катания дала согласие, — отметила Трусова журналистам. — Я хочу выступить. Насчет сезона пока не знаю, жизнь покажет, если здоровье позволит. Я готовлюсь к прокатам, тренируюсь каждый день, дальше посмотрим.

Таким образом, Трусова возвращается в академию Плющенко и больше не будет тренироваться в ЦСКА у Светланы Соколовской. Сейчас только сам глава академии сможет выстроить тренировочный график Трусовой так, чтобы она параллельно выступала и в ледовых шоу. Ведь у нее уже расписана буквально вся осень. Конец сентября — «Сказки Плющенко» в Алма-Ате, конец октября — «Русалочка» в Санкт-Петербурге, начало ноября — «Русалочка» в Москве, 14 декабря — «Щелкунчик» в Минске, 29 декабря — 4 января — «Золушка. В королевстве фей» в Москве, 5–7 января — «Спящая красавица» в Москве, 11 января — «Щелкунчик» в Баку.

Неудачный пример

Часть шоу совпадает с датами запланированных на сезон-2023/24 этапов Гран-при России. Часть явно будет мешать подготовке. Тем интереснее наблюдать за тем, как Трусова найдет в себе силы на всё и вся. Ведь осенью ее ждет и другое важное событие в жизни — свадьба с Игнатовым. Поэтому энтузиазма потребуется очень много. В прошлом году после двухлетнего перерыва вернуться пыталась Майя Хромых — закончилось всё печально.

Сможет ли показать себя на должном уровне Александра? Ведь даже на контрольные прокаты формально ей всё еще нужно отобраться, вернее, федерация должна на них пригласить (с этим, видимо, проблем не будет). До начала осени — а прокаты в сезоне-2024/25 пройдут 14–15 сентября в Санкт-Петербурге — времени еще много. Но физическая форма Трусовой за это время должна выйти на должный уровень. А это, как показывает опыт других «возвращенцев», не так просто.

— Очень рад, что Александра решила возобновить профессиональную карьеру, — поделился с «Известиями» призер Олимпийских игр и чемпионата мира Александр Энберт. — Уверен, что она покажет нам сильные программы, за которыми будет очень интересно наблюдать. Очень рад, что она будет участвовать в соревнованиях. Это повысит конкуренцию в нашей сборной.

В последний раз Трусова участвовала в соревнованиях в ноябре 2022 года, тогда на пятом этапе Гран-при России она заняла второе место.

— Я очень рада, что Александра возвращается, возобновляет профессиональную карьеру, — сказала «Известиям» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. — Желаю ей успехов под руководством Евгения Плющенко. А нам желаю получить удовольствие от того, что мы увидим в ее исполнении.

20-летняя фигуристка — серебряный призер Олимпиады в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира 2021 года и двукратный бронзовый призер чемпионата Европы.