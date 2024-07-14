Плющенко объявил о возвращении в спорт фигуристки Трусовой

Серебряная призерка Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании Александра Трусова возобновила спортивную карьеру. Об этом 14 июля сообщил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, выступая в лектории «Знание» на VK Fest.

Он также объявил, что контрольные прокаты с участием 20-летней спортсменки пройдут 14–15 сентября в Санкт-Петербурге, и рекомендовал их посетить.

«Саша приняла решение, она хочет попробовать себя в спорте. <…> У нас есть в Федерации фигурного катания прокаты. У юниоров они пройдут, как всегда, в Новогорске, а у взрослой сборной пройдут в Петербурге, в Дворце спорта «Юбилейный» уже в сентябре. Саша покажет и короткую программу, и произвольную», — заявил фигурист.

По словам Плющенко, он на своем примере доказал, что возвращение в большой спорт реально.

Ранее, 17 июля, российский фигурист Макар Игнатов сообщил, что они с Трусовой решили пожениться. Об их романе стало известно в январе.

Александра Трусова на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году завоевала серебряную медаль, уступив первое место россиянке Анне Щербаковой. В декабре 2023 года заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что юная фигуристка ушла из спорта.