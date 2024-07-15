Учителя географии в Сибири обязали выплатить компенсацию школьнице за оскорбления

Учителя географии Чернореченской школы Красноярского края обязали выплатить компенсацию после оскорбления 13-летней ученицы, при этом директора учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом 15 июля сообщили в областной прокуратуре в Telegram.

Инцидент произошел еще в марте. Мужчина при всем классе обесценивал личность семиклассницы, высмеивал ее спортивную форму, угрожал насилием и повышал голос.

«Я сейчас возьму, космы об косяк ударю, чтобы до тебя дошло как-нибудь <…> Ты как спортсменка никто», — сказал, помимо прочего, 55-летний педагог.

Ввиду отсутствия в речи мужчины нецензурных выражений привлечь его к ответственности по закону невозможно. Однако установлено, что академические права подростка были нарушены.

Прокуратура постановила привлечь к административной ответственности директора школы за грубое нарушение прав ученицы на образование (ст.5.57 КоАП РФ). Педагогу, в свою очередь, сделали выговор и обязали выплатить девочке компенсацию морального вреда.

В середине апреля в Краснодарском крае уволили учительницу, которая подняла руку на школьника. Причиной инцидента стал телефон, играми на котором ученик занимался на уроке.