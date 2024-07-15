Руководство Европейского союза (ЕС) в последние годы отказалось от дипломатии в пользу агрессии. Об этом в понедельник, 15 июля, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на пресс-конференции в РФ.

«То, что мы можем наблюдать начиная с 2022 года, это пропажа дипломатии. На смену дипломатии приходят жесткие военные агрессивные действия. И, как мы можем наблюдать, со стороны Евросоюза это отсутствие дипломатии, замена дипломатии военными маршами и вооружением», — сказала она. Трансляция велась на странице Уральского регионального центра ТАСС во «ВКонтакте».

Как отметила бывший министр, если кто-то пытается установить дипломатию, то его за эти попытки сразу начинают называть предателем. По мнению Кнайсль, кризис в дипломатии усугубился еще в 2020 году, причинами такого явления стали исчезновение времени, которое люди посвящают друг другу, а также отсутствие уважения к собеседнику.

Ранее, 11 июля, президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада пытаются подменить международное право в лучших традициях классического колониализма. Он отметил, что западные государства действуют в лучших традициях классического колониализма и всеми способами стараются удержать свое доминирование в мире, используя силовое принуждение, избирательное применение правил торговли, односторонние санкции и шантаж.

27 июня Кнайсль заявила, что в Европе больше нет верховенства закона, что является настоящей катастрофой. 5 июня, рассуждая о ситуации в Европе, она указывала на смерть европейской дипломатии. По ее словам, умерла она несколько лет назад, потому что представители ЕС хотят решать вопросы не путем переговоров, а на поле боя. Экс-глава МИД Австрии отмечала, что деградация Европы происходит уже 20 лет, а регион превратился в неблагополучное пространство.